Flamengo quer "congelar" euro para fechar com Jorge Jesus

O treinador português sabe que, por causa da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, não receberá o aumento que esperava

Jorge Jesus está perto de voltar para o Rio de Janeiro sem esconder o carinho que sente pelo , fator que pode ser decisivo nas tratativas pela renovação de seu contrato.

Com mais dois meses para decidir sua vida, o português – que mudou a cara do time em 2019, conduzindo a equipe aos títulos de Libertadores e Brasileirão – sabe que, por causa da crise econômica agravada pelo novo coronavírus, não vai receber o aumento salarial que gostaria.

Um dos fatores que dificultam o Flamengo é o atual valor do euro, que já extrapolou os R$ 6. É por isso que, de acordo com notícia publicada por O Globo, a diretoria rubro-negra pensa em manter a cotação de R$ 4,50, de dezembro de 2019, na hora de oferecer a proposta, mantendo bonificações tão generosas quanto às da temporada passada – que garantiram ao português R$ 9 milhões pelos títulos.

Na mira do Newcastle, embora não tenha demonstrado muito interesse pela possibilidade de trabalhar na Premier League, Jorge Jesus estaria, ainda de acordo com O Globo, apalavrado para seguir no Flamengo até 2021.