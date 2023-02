Flamengo projeta conversas por renovação de contrato de Everton Ribeiro depois da Recopa Sul-Americana

Atual vínculo do meio-campista com o rubro-negro vai até dezembro deste ano

Um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos anos e capitão da equipe, Everton Ribeiro tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro e em junho já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. A intenção da diretoria, no entanto, é intensificar as conversas por uma renovação depois da Recopa Sul-Americana.

Os dois lados entendem que não terão dificuldades nas conversas. Antes da decisão da Supercopa, no final de janeiro, Everton Ribeiro chegou a ser questionado sobre o tema e se mostrou tranquilo.



“Ainda temos um longo ano pela frente, são várias competições importantes.Acho muito difícil a renovação se tornar um problema. Tenho uma boa relação com a diretoria, então estou focado agora nessas competições e na hora certa vamos conversar e vai dar tudo certo”, disse o meio-campista.

Aos 33 anos, Everton Ribeiro entrou no foco dos debates esportivos esta semana porque Vitor Pereira decidiu fazer testes no time e o camisa 7 começou a partida diante do Volta Redonda no banco de reservas. Ele entrou em campo no segundo tempo e mudou o jogo, comandando a virada do Flamengo.

A atitude de Everton Ribeiro de entender perfeitamente o momento da equipe e a escolha de Vitor Pereira foi elogiada dentro do clube. Uma fonte da GOAL destacou que “não à toa é o capitão da equipe”. Publicamente, o zagueiro Fabrício Bruno fez questão de elogiar a postura do companheiro.

“Pego de surpresa a gente não foi, até porque já tínhamos trabalhado, e ele (Vítor Pereira) já tinha avisado que mudaria a equipe para deixar a equipe mais preparada para os contra ataques. Aproveito para parabenizar a atitude do Everton Ribeiro, que entendeu o processo, entrou e mudou o jogo. É um craque, merecedor de tudo que aconteceu com ele. Entrou e ditou o ritmo do jogo. Então, o parabenizo pelo profissionalismo dele”.