Até quando vai o contrato de Everton Ribeiro no Flamengo?

Aos 33 anos, contrato do meio-campista vai se aproximando do fim com o Flamengo

Campeão dos principais títulos com a camisa do Flamengo, o meia-atacante Everton Ribeiro é considerado um dos pilares da transformação do clube no cenário nacional e internacional nos últimos anos, carregando, inclusive, a braçadeira de capitão do time nas partidas.

Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em junho de 2017, depois de deixar o Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Desde então, o jogador acumula 337 partidas, com 42 gols marcados e 11 títulos conquistados. Porém, o contrato do jogador se encerra em dezembro deste ano, com outro times despertando interesse pelo meia.

Segundo a jornalista Marília Ruiz, no programa Fim de Papo, do UOL, o jogador recebeu contatos de dois times do futebol brasileiro, embora não exista nada concreto até o momento. Com seu vinculo se encerrando e, neste momento, sem perspectiva de renovação, o jogador poderia assinar um pré-contrato com qualquer time a partir de julho desta temporada.

Na última partida do Flamengo, pelo Campeonato Carioca, o técnico português Vítor Pereira optou por colocar Everton Ribeiro no banco de reservas, já que tentava testar uma nova formação na volta do Mundial de Clubes. No entanto, o técnico, escalou o meia, que deu uma assistência, já na volta do intervalo.