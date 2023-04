Flamengo negocia a contratação do volante Hércules, do Fortaleza

Clubes debatem questão financeira em busca de um acordo; janela fecha dia 20 de abril

O Flamengo abriu conversas com o Fortaleza pela contratação do volante Hércules, de 22 anos. A notícia foi trazida primeiramente pelo jornal “O Povo” e confirmada pela GOAL. O presidente do Leão, Marcelo Paz, falou sobre o interesse do Rubro-Negro no jogador.



“O Hércules é um grande ativo do Fortaleza e tem contrato até 2026. É um contrato seguro e tranquilo. Esse ano ele está amadurecendo ainda mais, é um jogador mais pronto. Existe o interesse de clubes brasileiros no Hércules, o Flamengo é um deles e nós conversamos sim com o Flamengo. Há uma possibilidade, desde que venha uma proposta oficial com os valores pedidos”.

Segundo soube a GOAL, as partes ainda não chegaram a um acordo financeiro e negociam. O Fortaleza é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador, os outros 50% pertencem ao Atlético-CE. O Leão, no entanto, tem o direito de negociar os valores e para quem desejar vender.

O Fortaleza espera que o Flamengo formalize uma proposta de cerca de 4 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões na cotação atual) por 65% dos direitos econômicos do volante. Uma pessoa envolvida na negociação, no entanto, acredita que esses valores podem ser ajustados. A multa de Hércules gira em torno dos 10 milhões de euros.

A saída de Vitor Pereira, que deve ser formalizada em breve, não é um impeditivo para a negociação seguir. Com a prorrogação da janela de transferências do mercado nacional, o Flamengo tem até o dia 20 de abril para tentar fechar a contratação.