Flamengo não se vê administrando o Maracanã sem o Fluminense

Rubro-Negro acredita que comandar o estádio sozinho só seria possível se o Tricolor abrisse mão

Flamengo e Fluminense encaminharam a renovação da permissão de uso do Maracanã até o final de 2020, conforme trazido anteriormente pela Goal.com. A dupla fez acordo com o Governo do Estado e espera uma "brecha" nos problemas da crise do coronavírus para que o edital seja publicado. Os dois clubes ainda vivem a expectativa de administrar o estádio pelo período de 35 anos.

No ano passado, o Governo do Estado abriu um plano de manifestação de interesse, para que qualquer empresa que queira gerir o estádio se candidate. Agora, ainda se espera a abertura da licitação, que deve sofrer atraso por conta da pandemia do covid-19. Enquanto isso, o segue como o permissionário oficial e o gestor em parceria.

Este modelo não desagrada o time , que não acredita na possibilidade de administrar o estádio sem o Tricolor. Financeiramente, o clube da Gávea diz que teria condições, mas não vê o Governo do Estado permitindo um grande clube do Rio ficando sem campo. Recentemente, em entrevista ao canal Paparazzo Rubro-Negro, Rodolfo Landim falou sobre o assunto.

(Foto: Getty Images)

"Eu particularmente acho que não vai ser essa a opção que o Flamengo vai adotar(administrar o Maracanã sozinho). Ele vai adotar a opção de trabalhar com o Fluminense, porque eu acho muito difícil que na solução final seja permitido o Flamengo ficar com o Maracanã e o Fluminense, outro grande do Rio, sem estádio. Isso só pode acontecer se o próprio Fluminense não fizer questão de ficar dentro do grupo, mas acho que isso não vai acontecer".

FLAMENGO NÃO PENSA EM CONSTRUIR ESTÁDIO

Desde que assumiu o Flamengo, Rodolfo Landim tem muito claro que o ideal é assumir o Maracanã, para ele, o estádio faz parte da história do clube, além da identificação do torcedor, é grande, bem localizado e de fácil acesso.

O mandatário acredita que se tivesse que colocar um novo estádio em pé, o custo ficaria mais ou menos na casa de 1 bilhão de reais, e impactaria bastante nas finanças do Flamengo.

RECLAMAÇÕES DE JORGE JESUS

(Foto: Divulgação / Flamengo)

Antes da paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus, o técnico Jorge Jesus fez duras críticas sobre a situação do gramado do Maracanã, ele reclamou também da frequência de jogos no estádio.

"Se o mando é do Flamengo, tem que mandar. Mas não manda nada. Paga, mas não manda nada. No Maracanã jogam Flamengo, Fluminense, ... não há gramado que resista. Este gramado não favorece os jogadores do Flamengo. Não podem jogar aqui três equipes, nem duas. Não facilita nada ao time que tem qualidade técnica de jogo. Por isso, não joga como joga em termos de velocidade. O gramado não tem qualidade".