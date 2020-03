Flamengo e Fluminense encaminham renovação do acordo com o Governo do Estado pelo Maracanã

Dupla aguarda apenas edital ser publicado para tornar oficial a renovação da permissão para utilizar o estádio até dezembro de 2020

Em outubro do ano passado, e assinaram a renovação de contrato da permissão para utilizar o Maracanã até abril deste ano. Perto do encerramento do prazo, a dupla voltou a entrar em acordo com o Governo do Rio de Janeiro e terá o estádio até o final de 2020.

Conforme apurado pela reportagem da Goal.com, o acordo entre as três partes está selado, e os clubes aguardam apenas a publicação do edital para tornar a prorrogação de contrato oficial. Diante da crise por conta do Coronavírus, ainda não há uma previsão exata para que seja publicado. No entanto, os dois clubes não terão problemas quando as competições retornarem.

(Foto: Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação)

A dupla Fla- ainda sonha com um acordo para administrar o estádio por 35 anos, mas entende que este projeto leva tempo e não deve ser colocado no papel até o final da temporada, principalmente depois da pandemia que assola o mundo e reflete forte no futebol.

Em várias oportunidades, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deixou claro que o clube, apesar do bom momento financeiro, tem o Maracanã como prioridade e sonha com este projeto dos 35 anos. No momento, a construção de um estádio próprio não está em pauta no clube.