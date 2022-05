Flamengo mira ao menos três reforços nesta janela de transferências

Clube espera entregar a Paulo Sousa pedidos que não foram atendidos no início do ano

O departamento de futebol do Flamengo já se prepara para intensificar o trabalho para a próxima janela de transferências, que abre no dia 18 de julho. Segundo soube a GOAL, a diretoria trabalha para contratar ao menos três reforços para a equipe de Paulo Sousa.

A prioridade é um volante box to box, algo que foi pedido com urgência por Paulo Sousa antes mesmo de desembarcar no Rio de Janeiro e que não foi possível ser concretizado na primeira janela. O técnico, sempre que possível, deixa claro a necessidade de ter este jogador em seu elenco.

Há pelo menos duas janelas, o Flamengo tenta a contratação de Thiago Mendes, do Lyon, mas vinha esbarrando na dificuldade imposta pelo clube para negociar o jogador. Desta vez, no entanto, existe o otimismo para que o negócio possa ser concretizado.

Thiago Mendes tem mais um ano de contrato com o Lyon e caso não seja vendido nesta janela, dificilmente o clube francês conseguirá algum dinheiro com o atleta, já que em dezembro poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Outra posição que é desejo de Paulo Sousa é um atacante que possa atuar pelos lados do campo, especialmente na esquerda. Este também foi um pedido especial do técnico que não foi atendido. No início do ano, o Flamengo vendeu Michael para o Al Hilal e chegou a tentar a contratação de Everton Cebolinha, do Benfica, e Diego Rossi, que estava emprestado ao Fenerbahçe.

As duas situações não evoluíram. Everton ficou em Portugal e Diego Rossi foi comprado de forma definitiva pelo clube turco. Foi aí que surgiu a oportunidade de mercado com Ayrton Lucas. A diretoria já monitorava o jogador do Spartak de Moscou há muito tempo e viu brecha para tentar um empréstimo.

O nome não foi um pedido de Paulo Sousa e sim uma oportunidade de mercado do ponto de vista da diretoria. Por ser um lateral bem ofensivo, os dirigentes sugeriram ao técnico a possibilidade dele atuar como ala pela esquerda.

Outra posição bem analisada pelo técnico e pela diretoria, é a lateral-direita. Isso porque, segundo soube a GOAL, o Flamengo não pretende renovar o contrato de Maurício Isla, que se encerra em dezembro e caso chegue alguma proposta por ele no meio do ano, o clube deve liberá-lo.

Isla tem um salário considerado alto e o entendimento da diretoria é de que não vem performando o suficiente para ter o contrato renovado. O chileno tem altos e baixos com Paulo Sousa e nunca se tornou a primeira opção do treinador.

Por outro lado, o Flamengo chegou a abrir conversas com Rodinei por uma renovação depois de um bom início de Campeonato Carioca. Mas depois da queda de rendimento do lateral e o fato de ter sido flagrado na noite durante um período conturbado, o clube optou por travar a negociação.

Neste momento, o futuro de Rodinei está indefinido. O lateral tem contrato com o Flamengo até dezembro e, caso não renove agora em junho, poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho e sairá de graça.