Flamengo espera novo técnico para definir contratações e mudanças no departamento de futebol

Enquanto algumas equipes se movimentam no mercado por reforços, o Flamengo coloca a chegada de novos atletas em segundo plano e prioriza a contratação do novo treinador. Marcos Braz e Bruno Spindel embarcam rumo à Europa nesta sexta-feira (17), com o intuito de acelerar esse processo.

Além de contratações, o presidente Rodolfo Landim entende que mudanças no departamento de futebol só devem acontecer após a chegada do novo técnico. Isso porque a ideia é que o comandante chegue com uma extensa comissão técnica, o que pode acarretar em algumas saídas no setor.

O novo treinador também terá a missão de participar do processo em relação as saídas. A regra é de que apenas se chegar uma proposta irrecusável, o clube decida pela venda antes da chegada do novo comandante, que decidirá com quem quer trabalhar em 2022.

Com pelo menos oito portuguêses na lista, além de nomes como o espanhol Valverde, Braz e Spindel esperam voltar ao Brasil antes do natal com o novo comandante contratado, para que o trabalhe se inicie no dia 10 de janeiro, data marcada para a reapresentação do elenco.