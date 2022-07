Flamengo encaminha contratação do lateral-direito Guillermo Varela

Agente do jogador desembarcou no Rio nesta terça-feira e vai se reunir com os rubro-negro

O Flamengo está perto de mais um reforço para a temporada. Trata-se do lateral-direito Guillermo Varela, do Dynamo Moscou. O agente do jogador, Benttancourt, desembarcou no Rio de Janeiro nesta terça-feira (26) para se reunir com a diretoria rubro-negra e tentar fechar o negócio. O atleta tem voo agendado e é esperado na cidade nesta quarta.

Conforme trouxe a GOAL, o Flamengo acompanhava de perto as movimentações entre Guillermo Varela e o Dynamo Moscou. O jogador esperava uma valorização salarial do clube russo, o que não aconteceu, sendo assim, ele decidiu acionar a cláusula da FIFA. Livre no mercado, ele chega ao clube por um ano, com a possibilidade de renovar ao final do contrato.

Mais artigos abaixo

As conversas avançaram rapidamente, uma vez que o Flamengo já tinha deixado claro o interesse do jogador caso ele ficasse livre no mercado. Agora, as partes ajustam os últimos detalhes para que o jogador assine o contrato.

Aos 29 anos, Guille Varela ainda sonha com uma vaga na Copa do Mundo do Qatar. O lateral figurou entre os convocados da seleção uruguaia, mas não tem vaga garantida. No Flamengo, ele vai reencontrar o companheiro de seleção, Arrascaeta.