Flamengo encaminha contratação de Santos por 3 milhões de euros

O Flamengo está muito perto do seu quinto reforço na temporada. Trata-se do goleiro Santos, do Athletico-PR. A informação foi trazida inicialmente pelo GE e confirmada pela GOAL.

A reportagem apurou que o Fla desembolsará 3 milhões de euros (R$ 15,57 milhões na cotação atual) pela contratação do atleta de 32 anos. O valor é inferior ao que era pedido pelo Athletico-PR — 3,5 milhões de euros. O clube só aceitou, porque o goleiro pediu para que fosse transferido. Ele assinará por quatro temporadas

Na noite da última quinta-feira (31), Rodolfo Landim, presidente do clube carioca, deu aval ao departamento de futebol para concluir a negociação. Agora, o Flamengo corre contra o tempo para resolver as questões burocráticas a tempo de inscrever o goleiro na fase de grupos da Copa Libertadores. O jogador é esperado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira.

A negociação foi um desejo de Santos, conforme apurado pela GOAL. O Athletico-PR tentou convencê-lo a ficar na Arena da Baixada, mas ouviu do goleiro por mais de uma vez que gostaria de se transferir para o futebol carioca.

Mais artigos abaixo

Santos é um pedido do técnico Paulo Sousa à diretoria do Flamengo. O português queria um atleta para a função desde que chegou ao Ninho do Urubu — Hugo e Diego Alves foram utilizados na posição, mas o técnico ainda apontava uma carência.

Postulante a uma vaga para a seleção brasileira, Santos tinha contrato com o Athletico-PR até dezembro de 2023.

Santos estava no elenco profissional do Athletico-PR desde 2010. O goleiro se firmou como titular a partir de 2018. Em 2022, ele fez sete jogos pela equipe.