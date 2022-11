Flamengo e Dorival Júnior têm divergência financeira e clube avança por Vitor Pereira; Luis Castro também foi procurado

Negociação com o ex-técnico do Corinthians está em estágio mais avançado e há interesse mútuo

Depois dos títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, Flamengo e Dorival Júnior abriram negociações para renovação de contrato do técnico que vai até 31 de dezembro. Apesar do mútuo desejo inicial por uma ampliação do vínculo, as partes até o momento não chegaram a um acordo salarial e o rubro-negro procurou outros técnicos no mercado.



Conforme trouxe a GOAL, o Flamengo iniciou conversas com Vitor Pereira, ex-treinador do Corinthians. A negociação começou a partir do bom relacionamento da diretoria rubro-negra com Giuliano Bertolucci, um dos empresários do técnico. Ao saber do interesse do time carioca, o português deu aval para que as tratativas fossem iniciadas e estão em estágio bem avançado no momento.



Outro nome procurado pelo Flamengo foi o de Luis Castro, do Botafogo. O rubro-negro colocou o comandante alvinegro em pauta, mas entende ser uma situação mais complicada. O também técnico português tem contrato com o time alvinegro até o final de 2023.



Luís Castro entrou na mira do Rangers. O time inglês tem o português como opção caso a negociação com Michael Beale não evolua, um fator que também dificulta um avanço com o Rubro-Negro.



Dorival Júnior está ciente da movimentação do Flamengo no mercado e, apesar de manter o interesse em renovar com o clube, a relação entre as partes ficou estremecida. O entendimento é de que não houve esforço do rubro-negro para solucionar a renovação, enquanto o estafe do técnico esteve sempre à disposição.