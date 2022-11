Dois títulos em cinco meses marcam o fim da era Dorival Jr no Flamengo

Segunda passagem do treinador pelo time da Gávea foi vencedora, em um ano que começou mal

Quando o Flamengo iniciou que Dorival Júnior seria o novo treinador do clube carioca após a saída de Paulo Sousa, muitos torceram o nariz e acreditavam que o brasileiro não teria sucesso no Rubro-Negro. Pouco mais de cinco meses depois de assumir o Fla, Dorival Júnior anunciou sua saída do clube.

Nesse pouco tempo, Dorival conseguiu recuperar a confiança do elenco e da torcida. Os resultados apareceram rápido: uma arrancada no Brasileirão e os títulos da Libertadores da América e da Copa do Brasil.

Ainda assim, seu trabalho não terá continuidade no Ninho do Urubu. O clube já está em negociações com o ex-técnico do Corinthians, Vitor Pereira para a vaga deixada por Dorival.

Em um vídeo postado no seu Instagram, o treinador agradeceu a torcida flamenguista e, sem entrar em detalhes, afirmou que deixou claro para a diretoria do clube que estava totalmente focado apenas no Flamengo.

O nome de Dorival Júnior é um dos especulados para assumir o lugar de Tite na seleção brasileira após o fim da Copa do Mundo e agora estará livre no mercado, o que pode facilitar uma eventual contratação.

O técnico disse que a motivação da cisão não foi financeira e afirmou que a questão salarial nunca foi problema em nenhum dos clubes que passou.

Dorival termina sua segunda passagem pelo Rubro-Negro 168 dias após sua chegada ao clube. Foram 38 jogos disputados, com 23 vitórias, seis empates e nove derrotas. O time marcou 68 gols e sofreu 37 nesse período. Os títulos da Libertadores da América e da Copa do Brasil marcam sua segunda - e melhor - passagem pelo clube da Gávea.