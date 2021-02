Flamengo e Ceni precisam superar tabus contra um São Paulo que teme repetir fracasso de 2018

Rubro-Negro e Rogério Ceni podem levantar o título do Brasileirão no Morumbi; Tricolor luta para evitar Pré-Libertadores e novo vexame

A última rodada do Brasileirão colocou frente à frente Flamengo e São Paulo em um duelo que vale muito para os dois clubes. O Rubro-Negro e Rogério Ceni brigam pelo título do Brasileirão, mas precisam superar tabus bem indigestos contra o Tricolor do Morumbi, que luta para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores para não repetir o fracasso de 2018.

O Flamengo encara o São Paulo nesta quinta-feira (25), no estádio do Morumbi, dependendo apenas de si mesmo para garantir o bicampeonato brasileiro. Contudo, o retrospecto recente da partida definitivamente não trás boas memórias à torcida Rubro-Negra, nem ao treinador da equipe.

Neste ano, o Flamengo jogou três vezes contra o Tricolor paulista, perdeu todas elas - e não foram quaisquer derrotas.

A primeira, uma goleada por 4 a 1 em pleno Rio de Janeiro, um dos jogos que fez a diretoria Rubro-Negra demitir o ex-treinador Domènec Torrent. Então, já com Rogério Ceni no comando, mais duas derrotas que custaram a eliminação da Copa do Brasil, uma no Maracanã, por 2 a 1, e outra por 3 a 0 no Morumbi.

Inclusive, jogar no estádio do São Paulo, que será o palco da decisão desta quinta, não tem sido nada fácil para os cariocas. O Flamengo não vence o Tricolor no Morumbi desde o ano de 2011, quando Rogério Ceni estava no gol dos paulistas, com gols de Thiago Neves e Renato Abreu. Desde então, foram sete partidas no estádio, com quatro empates e três derrotas do Rubro-Negro.

No geral, o retrospecto recente também não é nada bom. O Fla não derrota o São Paulo, em qualquer palco ou competição, há oito partidas, com cinco derrotas e três empates desde então. A última vitória dos cariocas no confronto aconteceu em 2017, em partida que custou o cargo de Rogério Ceni, treinador do clube paulista na ocasião.

Retrospecto recente do Flamengo contra o São Pauo:

Recorte Tabu Número de jogos Resultado Nesta temporada Ainda não venceu 3 3 derrotas No Morumbi Não vence desde 2011 7 3 derrotas e 4 empates No geral Não vence desde 2017 8 5 derrotas e 3 empates

Rogério Ceni também precisa superar tabu

Desde que se tornou treinador, Rogério Ceni nunca conseguiu derrotar o São Paulo, clube onde construiu toda sua incrível carreira como jogador.

É verdade que muitos desses embates foram com ídolo Tricolor no comando do Fortaleza, clube que não tem o mesmo poder financeiro dos paulistas. Porém, Rogério também já enfrentou seu ex-clube com o Flamengo e o fim da história se repetiu.

Ao todo, Ceni encarou o São Paulo em sete oportunidades como técnico: foram cinco derrotas, três empates e duas eliminações na Copa do Brasil.

Partidas de Rogério Ceni como treinador contra o São Paulo:

12/05/2019: Fortaleza 0 X 1 São Paulo - Brasileirão

05/10/2019: São Paulo 2 X 1 Fortaleza - Brasileirão

13/08/2020: São Paulo 1 X 0 Fortaleza - Brasileirão

14/10/2020: Fortaleza 3 X 3 São Paulo - Copa do Brasil

25/10/2020: São Paulo 2 X 2 Fortaleza - Copa do Brasil

11/11/2020: Flamengo 1 X 2 São Paulo - Copa do Brasil

18/11/2020: São Paulo 3 X 0 Flamengo - Copa do Brasil

São Paulo teme repetir fracasso de 2018

Do outro lado, o São Paulo não briga pelo título, mas isso não quer dizer que a partida não seja importante - muito pelo contrário. O Tricolor precisa da vitória para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores, caso contrário, poderá se classificar apenas para a Pré-Libertadores, algo que já aconteceu em 2018 e não traz boas recordações.

Naquele ano, o São Paulo liderou o Brasileirão por diversas rodadas, mas acabou perdendo força no final do campeonato, o que fez com que a diretoria demitisse o então treinador Diego Aguirre. Como resultado, o clube acabou beliscando apenas uma vaga na Pré-Libertadores. Pouco tempo depois, foi eliminado pelo Talleres e não conseguiu nem chegar à fase de grupos do torneio sul-americano.

Desta vez, até o momento, a história é exatamente a mesma. O Tricolor foi líder do Brasileirão em boa parte da temporada, mas perdeu força ao longo da temporada e demitiu Fernando Diniz. Agora, pode novamente se classificar apenas para Pré-Libertadores, que será disputada em poucos dias.

Caso isso aconteça, o novo treinador Hernán Crespo irá se encontrar em um grande desafio, tendo que jogar decisões importantes com sua nova equipe com pouquíssimo tempo de trabalho, algo que certamente aumenta o desafio e pode minar seu trabalho no Morumbi.