Do que o São Paulo precisa para se garantir na fase de grupos da Libertadores?

Com mais dois jogos pela frente no Brasileirão, Tricolor paulista já pode se garantir matematicamente no G-4 nesta segunda (22), contra o Botafogo

O São Paulo foi grande favorito a levar o título do Campeonato Brasileiro durante boa parte da temporada, mas hoje a briga é para garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o que significa terminar entre os quatro primeiros colocados do Brasileirão.

Com mais dois jogos até o fim da competição, o Tricolor paulista ocupa a quarta colocação na tabela, mas ainda não está garantido matematicamente no G-4. E para ajudar, na última rodada encara o Flamengo de Rogério Ceni, que precisa da vitória para levar o bicampeonato brasileiro sem se preocupar com o Internacional.

Confira abaixo em quais cenário o São Paulo garante uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América de 2021:

Do que o São Paulo precisa se garantir na fase de grupos da Libertadores?

Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

Com 63 pontos somados, o São Paulo é atualmente o quarto colocado do Brasileirão e ainda tem mais dois jogos até o fim da competição. E para se garantir matematicamente no G-4 e, consequentemente, beliscar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América, o Tricolor precisa somar apenas dois pontos nas duas partidas que ainda lhe restam.

Ou seja, se vencer o Botafogo, que já está rebaixado para a Série B, nesta segunda-feira (22), no Rio de Janeiro, a equipe de Marcos Vizolli chega a 66 pontos e não poderá ser ultrapassada por nenhum outro time, incluindo o Fluminense, quinto colocado com 61 pontos.

Caso empate com o Botafogo, precisará de pelo menos mais um ponto contra o Flamengo na última rodada, no Morumbi, para ficar no G-4 sem depender de mais nenhum resultado. Já em caso de derrota para o Fogão, precisará derrotar o Rubro-Negro carioca.

Se somar apenas um ponto nos dois jogos, o São Paulo dependerá de um tropeço do Fluminense na última rodada, em casa contra o Fortaleza. Em caso de vitória do Tricolor carioca e empate do paulista, os dois clubes ficariam empatados com 64 pontos, mas o primeiro levaria vantagem nos critérios de desempate, com uma vitória a mais que seu concorrente.

Por fim, se o São Paulo perder os dois jogos, terá que secar o Palmeiras além do Fluminense. Se a equipe de Abel Ferreira vencer suas duas últimas partidas, ficaria com os mesmos 63 pontos do São Paulo e com o mesmo número de vitórias, levando o desempate para o saldo de gols.