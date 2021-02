Fluminense está classificado para a Libertadores, mas não faz ideia de quando irá estrear

Dependendo de sua colocação, o Tricolor pode saber se vai direto pra fase de grupos ou se disputará a fas preliminar apenas ao final da Copa do Brasil

O Fluminense não está em uma posição muito confortável se tratando do planejamento para a próxima temporada e o principal motivo é a vaga na Libertadores. Ocupando a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, o Tricolor ainda não sabe se vai direto para a fase de grupos ou se vai encarar a fase preliminar - o que pode ser definido apenas 48h antes da estreia.

Sofrer o empate contra o Santos no finalzinho do jogo atrapalhou e muito a vida do Fluminense. Na quinta colocação e com 61 pontos conquistados, o time carioca pode terminar o Brasileirão na quarta, quinta ou sexta posição da tabela, o que garante que o time vá à Libertadores, mas não em qual fase vai entrar, algo que impacta diretamente a próxima temporada.

E, justamente por conta do planejamento para 2021, de certa forma, o pior lugar para o Flu terminar o campeonato é na quinta colocação - pior até do que na sexta. Tudo isso porque, desta forma, a vaga na fase de grupos fica indefinida até dois dias antes de uma possível estreia.

A grande incerteza tem a ver com a última vaga direta para a Libertadores, destinada ao campeão da Copa do Brasil, que pode ser ou Palmeiras ou Grêmio. Se o Verdão, já classificado para o torneio sul-americano por ter sido campeão desta temporada, for o vencedor, o G4 do Brasileirão vira G5 e o Fluminense (caso seja o quinto colocado) fica com a vaga. Se for o Grêmio, porém, o destino do clube carioca será a Pré-Libertadores.

O problema, no entanto, é o dia em que isto será definido. O segundo jogo da final da Copa do Brasil será no dia 7 de março, apenas dois dias antes do que pode ser a estreia do Fluminense na fase preliminar da Libertadores, caso o Grêmio seja o campeão. Se não, a estreia será só no final de abril, quando começa a disputa da fase de grupos.

Ficar na quarta ou na sexta colocação, porém, deixa o Fluminense ciente de todo o seu caminho na Libertadores. Terminando em quarto, o destino é a fase de grupos, independente do campeão da Copa do Brasil, já que estaria na zona de classificação direta na tabela. A sexta posição coloca os cariocas na fase preliminar, sem mais chance de classificação direta.

Possíveis cenários para a última rodada:

Para ficar em quarto no Brasileirão, o Fluminense precisa vencer o Fortaleza na última rodada e, ao mesmo tempo, torcer para que o São Paulo não faça os três pontos em cima do Flamengo, candidato ao título. Desta forma, os dois empatam em pontuação, mas os cariocas terão uma vitória a mais.

Se o Flu fizer a sua parte, mas o Tricolor paulista vencer o Rubro-Negro, os cariocas ficam na quinta poisção e vão enfrentar toda a incerteza sobre a Libertadores. Este mesmo cenário se repete no caso de empate dos cariocas e vitória do time paulista.

Caso perca e o Grêmio vença o Red Bull Bragantino, o Tricolor carioca ficará com a sexta colocação sem mais a possibilidade de conquistar a vaga na fase de grupos da Libertadores.

Planejamento para a próxima temporada:

Se confirmar a quinta colocação, o Fluminense deve cancelar as férias de 10 dias que havia combinado com o elenco, a fim de começar a preparação para o primeiro jogo da Pré-Libertadores, dia 9 de março, diante do Ayacucho, do Peru, no Maracanã, mesmo sabendo que, caso de título alviverde, a estreia será adiada para abril.