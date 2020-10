São Paulo x Rogério Ceni: Qual é o retrospecto do ídolo contra o Tricolor?

Rogério nunca conseguiu derrotar o São Paulo como treinador; pela Copa do Brasil foram dois empates, mas o Fortaleza terminou eliminado nos pênaltis

Depois de tantos títulos, jogos, gols, números e recordes, é quase impossível separar Rogério Ceni e . E mesmo depois de cinco temporadas atuando como treinador, ainda é difícil não lembrar do Tricolor ao ver o ex-goleiro agora no banco de reservas. E Rogério, que se acostumou a vencer sempre durante sua carreira como jogador, carrega um tabu especial agora que é técnico: nunca conseguiu vencer seu o São Paulo.

Após pendurar as luvas no final de 2015, o atual treinador do iniciou sua carreira na nova função no comando técnico do Tricolor paulista, em 2017. Ainda sem experiência e com o time em um momento turbulento, nem mesmo Rogério Ceni resistiu à pressão e acabou demitido ainda no meio do ano, deixando a equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Então, após quatro meses de sua demissão, os caminhos de Fortaleza e Rogério se cruzaram pela primeira vez. Em 2018, o Leão do Pici ainda disputava a série B do Brasileiro e, com isso, Ceni e São Paulo não não puderam se reencontrar.

Mas após o acesso à série A e o título da segunda divisão, um dos maiores ídolos da história do Tricolor paulista pôde rever seu ex-clube, agora comandando o Fortaleza.

Retrospecto de Rogério Ceni x São Paulo

Ao todo, Rogério Ceni enfrentou o São Paulo cinco vezes e não venceu nenhuma delas. Foram três derrotas e dois empate, sempre sob o comando do Fortaleza.

Brasileirão

Na temporada passada, Rogério enfrentou seu ex-clube duas vezes pelo Brasileirão. No primeiro turno, derrota por 1 a 0 em pleno Castelão. No segundo, jogando no estádio do Pacaembú, nova derrota, desta vez por 2 a 1.

Em 2020, logo na segunda rodada da competição, o Leão do Pici visitou o no Morumbi, onde Rogério passou praticamente toda sua carreira e conquistou diversos títulos. Mesmo conhecendo o palco tão bem, o treinador levou a pior mais uma vez, 1 a 0 com gol de Dani Alves.

Copa do

Além dos confrontos no Brasileirão, a temporada atual colocou Fortaleza e São Paulo frente à frente pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida de ida, no Castelão, teve emoção até o minuto final. Com dois jogadores a menos, o Leão vencia a partida por 3 a 2, até que, aos 95 minutos, Brenner conseguiu um gol heróico para empatar a partida. Essa havia sido a primeira vez que Rogério não era derrotado pelo Tricolor paulista.

Na partida de volta, novamente no Morumbi, os papéis se inverteram. O São Paulo vencia por 2 a 1, com mais dois gols de Brenner, até que, aos 92 minutos, o Fortaleza conseguiu o empate com Roger Carvalho para levar a partida para as penalidades.

Nas cobranças, um longo e emocionante 10 a 9 para o São Paulo, com direito a duas cobranças convertidas pelos goleiros das duas equipes.