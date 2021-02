São Paulo x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Rubro-Negro briga pelo título do Brasileirão nesta quinta-feira (25); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, com objetivos distintos. Enquanto o Tricolor quer a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, o Rubro-Negro quer o título do torneio nacional. A partida será transmitida ao vivo na TV Globo (para todo o Brasil , exceto RS), na TV aberta, e no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Flamengo DATA Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Victor Hugo (PR)

Quarto árbitro: Vinicius Furlan (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Assistentes VAR: Ricardo Marques (MG) e Oberto da Silva (PB)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca classificação direta para a Copa Libertadores / Foto: Divulgação São Paulo

A TV Globo (para todo o Brasil, exceto RS), na TV aberta, e no SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta, às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O São Paulo, buscando a classificação direta para a Copa Libertadores, ganhou alguns problemas para a última rodada do Brasileirão contra o Flamengo.

Suspensos, Reinaldo e Léo estão fora.

📍 CT da Barra Funda



O Tricolor se prepara para a última rodada do @Brasileirao.



🆚 Flamengo

🏟 Morumbi

🗓 25/02/2021 (quinta-feira)

⏰ 21h30#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/BcSGpWO0EU — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 23, 2021

Já o Flamengo, líder com dois pontos de vantagem sobre o Internacional, depende apenas de si para levantar o troféu do Brasileirão. No entanto, o último triunfo ocorreu em julho 2017, na Ilha do Urubu, e já são oito jogos sem vitórias. Rogério Ceni, também nunca venceu o seu ex-clube como técnico.

🌧👊 O Mengão já está em SP! Amanhã é dia de jogão no Morumbi. Vamos com tudo em busca do nosso objetivo final! #VamosFlamengo pic.twitter.com/v4aDQqkr2c — Flamengo (@Flamengo) February 24, 2021

Apesar de Gabigol e Diego, preocuparem, a grande dúvida é a presença de Rodrigo Caio, como titular.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Welligton; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê e Igor Gomes; Luciano e Toró.

Provável escalação do Flamengo: Hugo; Isla, Gustavo Henrique, Natan (Rodrigo Caio) e Filipe Luis; Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 20 de fevereiro de 2021 Botafogo 1 x 0 São Paulo Campeonato Brasileiro 22 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Botafogo-SP Campeonato Paulista 28 de fevereiro de 2021 20h30 (de Brasília) Inter de Limeira x São Paulo Campeonato Paulista 3 de março de 2021 21h30 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 Corinthians Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021 Flamengo 2 x 1 Internacional Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas