Flamengo e Botafogo se unem na torcida pelo Uruguai no Maracanã

Dentre as camisas de clubes brasileiros, as de Fla e do Glorioso foram as mais vistas no entorno do estádio; Arrascaeta, Abreu e Lodeiro justificam

O entorno do Maracanã está cercado de chilenos e uruguaios para o último jogo do Grupo C desta , que definirá o líder da chave, mas a presença de brasileiros também é notória. Especialmente os uniformizados com camisas de e .

Não que e não estejam representados, mas a presença de rubro-negros e botafoguenses saltam aos olhos. De um lado, a lua de mel do Fla em relação ao meia Giorgian De Arrascaeta, contratação mais cara na história do clube e que está confirmado entre os titulares. Do outro, a relação estreita que os alvinegros criaram com alguns célebres jogadores da Celeste, como Loco Abreu e Nico Lodeiro – outro confirmado entre os titulares.

“Estou aí torcendo! Se tudo der certo, três gols do Arrascaeta e segue o baile”, disse o rubro-negro Yuri, carioca de 25 anos. “O é um país muito conhecido aqui no Brasil, e tem muitos jogadores que já jogaram por aqui. Hoje em dia tem o Arrascaeta, mas tem também o Loco Abreu, que tem uma grande história no Botafogo. Acho que por isso que são os dois principais times [brasileiros] que apareceram mais no estádio”, completou.

“Vim para o jogo para torcer para o Uruguai. Vai ter gol do Lodeiro hoje, de fora da área. Tem muito botafoguense hoje aqui por causa do Lodeiro, Loco Abreu... vários jogadores que jogaram no Botafogo nesta história recente”, completou Gustavo, de 22 anos, botafoguense.

Se os amigos acertarem na aposta, dá para imaginar a Celeste marcando ao menos quatro gols. Será? De qualquer forma, este Uruguai x fez antes só a seleção brasileira parecia ser capaz: uniu torcedores rivais sob um mesmo grito.