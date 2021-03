Flamengo dá sinal verde para Ajax avançar por Hugo Souza

Time holandês acompanha o goleiro desde os 16 anos de idade e deve formalizar uma proposta em breve

Com a necessidade de gerar receitas, o Flamengo vive a expectativa de receber uma proposta do Ajax, da Holanda, pelo goleiro Hugo Souza, titular do gol rubro-negro durante a maior parte do Campeonato Brasileiro de 2020.

Aos 22 anos de idade, Hugo vem sendo acompanhando de perto pelo Ajax desde os 16. Com a suspensão do goleiro André Onana, por doping, até fevereiro de 2022, a equipe holandesa definiu que este seria o momento ideal para fazer o investimento.

A noticia foi trazida pelo repórter italiano Nicolò Schira, que afirmou que o Ajax estaria disposto a oferecer 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) ao Flamengo. No entando, segundo apuração da Goal, o clube holandês trabalha com os valores entre 8 a 10 milhões de euros (entre R$ 52 milhões e R$ 65 milhões).

Os agentes de Hugo já se reuniram com a diretoria do Flamengo, que deu o sinal verde para avançar nas trativas. A diretoria espera, inclusive, que o negócio seja sacramentado antes mesmo de junho, quando abre a janela de transferências para o futebol europeu. Outros clubes na Europa sondam a situação de Hugo Souza, mas o rubro-negro tem pressa.

Com a possibilidade de perder Hugo e sem a intenção de renovar o contrato de Diego Alves em dezembro, o Flamengo já mapeia o mercado de olho num novo goleiro. Alguns nomes estão sendo oferecidos como Tadeu, do Goiás, Luan Polli, do Sport e Gatito Fernandéz, do Botafogo. A diretoria ainda não abriu negociação com ninguém.