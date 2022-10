Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Brasil sub-20

Jogo acontece nesta segunda-feira (31), pelas semifinais; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Ceará se enfrentam pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil sub-20 nesta segunda-feira (31), às 15h (de Brasília), no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Rubro-negro chegou à semifinal depois de eliminar o Fluminense-PI com duas vitória. Em casa, o Flamengo venceu por 3 a 1 e, na volta, bateu os donos da casa por 1 a 0.

Já o Vôzão passou pelo Cruzeiro, também com duas vitórias, para chegar em sua primeira semifinal da competição. Em Minas Gerais, o Ceará venceu por 2 a 1 e, em casa, por 4 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável FLAMENGO: Kauã, Igor, Santiago, Zé Welinton, Petterson, Kayke, Otavio, Ryan, Diego Santos, Werton e Pedrinho.

Escalação do provável CEARÁ: Cristian; João, Gustavo, Jonathan, Romero; Afonso, Junior, David; Fernando Gabriel, Caio e Daniel.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: Segunda-feira, 31 de outubro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Estádio da Gávea - Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: Felipe da Silva Gonçalvez Paludo (árbitro), Rafael Sepeda de Souza, Diego Luiz Couto Barcelos (assistentes) e Thiago Ramos Marques (quarto árbitro)