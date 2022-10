Copa do Brasil sub-20: times, formato, datas, onde assistir e mais da edição 2022

Segunda fase da competição nacional conta com embates em jogos de ida e volta. 14 equipes buscam o primeiro título no campeonato

A Copa do Brasil sub-20 chegou em sua fase de oitavas de final. Ao todo serão oito jogos que definem os classificados à próxima fase da competição nacional. Nesta fase, tradicionais equipes do futebol nacional como Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Fluminense e Internacional seguem na luta por um dos principais títulos da temporada na categoria.

Após uma primeira fase na qual os 32 times fizeram confrontos disputados em jogo único, 16 equipes ficaram pelo caminho e apenas 16 seguem em busca do título. Os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 já têm datas, horários e locais definidos pela CBF. As partidas de ida acontecem a partir desta segunda-feira, estendendo-se até a próxima quarta. Já na próxima semana, nos dias 8, 9 e 10 de outubro, acontecem os jogos de volta.

Pensando nisso, a GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Brasil sub-20.

Qual o formato da Copa do Brasil sub-20?

No total, 32 clubes começaram a disputar a competição que teve seu primeiro jogo no dia 27 de setembro.

A decisão do torneio, que terá duração de dois meses, está marcada para o dia 11 de novembro. Na primeira fase os confrontos foram em jogos únicos. Já nas oitavas, quartas de finais, semifinais e final, os duelos são em jogos de ida e volta

Qual o critério para a escolha dos clubes participantes da Copa do Brasil sub-20?

Na primeira fase os confrontos foram definidos conforme critério geográfico, seguido do técnico de acordo com o Ranking Nacional de Clubes.

Tem direito ao torneio os 27 campeões estaduais na temporada de 2021, mais os cinco vice-campeões estaduais das Federações melhores colocadas no Ranking Nacional de Federações (RNF) de 2022.

Para as Federações que não realizaram o estadual sub-20 no ano passado, o participante desta Federação será o mesmo indicado para a Copa do Brasil sub-20 de 2021.

Quais os clubes participantes da Copa do Brasil sub-20?

• AC - Andirá

• AL - CSE

• AM - Fast Clube

• AP - Santana

• BA - Bahia

• CE - Ceará

• DF - Real Brasília

• ES - Aster

• GO - Goiás

• MA - IAPE

• MG - América

• MG - Cruzeiro

• MS - União/ABC

• MT - Mixto

• PA - Remo

• PB - Confiança

• PE - Náutico

• PI - Fluminense

• PR - Coritiba

• PR - Londrina

• RJ - Fluminense

• RJ - Flamengo

• RN - ABC

• RO - Real Ariquemes

• RR - São Raimundo

• RS - Internacional

• RS - Brasil

• SC - Avaí

• SE - Lagarto

• SP - Palmeiras

• SP - Mirassol

• TO - Capital

Quais são os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20?

Palmeiras x Brasil-RS

IDA: 03 de outubro | 15h30 | Brasil-RS 0 x 3 Palmeiras (Bento Freitas)

VOLTA: 09 de outubro | 15h | Palmeiras x Brasil-RS (Academia de Futebol 2)

Internacional x Londrina

IDA: 04 de outubro | 15h | Internacional x Londrina (Morada dos Quero-Queros)

VOLTA: 08 de outubro| 14h | Londrina x Internacional (Estádio do Café)

Cruzeiro x Fluminense

IDA: 04 de outubro | 15h15 | Fluminense x Cruzeiro (Vale das Laranjeiras)

VOLTA: 10 de outubro | 15h | Cruzeiro x Fluminense (Sesc Alterosas)

Flamengo x América-MG

IDA: 04 de outubro | 16h | América-MG x Flamengo (Sesc Alterosas)

VOLTA: 10 de outubro | 15h | Flamengo x América-MG (Gávea)

Remo x Real Ariquemes-RO

IDA: 04 de outubro | 16h30 | Real Ariquemes-RO x Remo (Valerião)

VOLTA: 10 de outubro | 15h | Remo x Real Ariquemes-RO (Baenão)

ABC x Fluminense-PI

IDA: 05 de outubro | 15h | ABC x Fluminense-PI (Frasqueirão)

VOLTA: 09 de outubro | 15h | Fluminense-PI x ABC (Lindolfo Monteiro)

Ceará x Náutico

IDA: 05 de outubro | 15h | Náutico x Ceará (Aflitos)

VOLTA: 08 de outubro | 15h | Ceará x Náutico (Cidade Vozão)

Iape-MA x São Raimundo-RR

IDA: 05 de outubro | 15h30 | Iape-MA x São Raimundo-RR (Castelão)

VOLTA: 09 de outubro | 17h | São Raimundo-RR x Iape-MA (Roberto Marinho)

Quais times já foram campeões da Copa do Brasil sub-20?

A Copa do Brasil sub-20 é um torneio recente. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza o campeonato anualmente desde 2012. De lá até aqui, o Brasil conheceu oito diferentes campeões: Vitória, Santos, Internacional, São Paulo, Atlético-MG, Palmeiras, Vasco e Coritiba.

O primeiro vencedor foi o Vitória, que derrotou o Atlético-MG na decisão de 2012. O maior campeão é o São Paulo, com três títulos (2015, 2016 e 2018), mas o Tricolor não disputou a competição deste ano. E o atual campeão, o Coritiba, foi mal na defesa do seu título e acabou eliminado ainda na primeira fase.

A partir de agora, entre os times que já foram campeões, apenas Palmeiras e Internacional seguem vivos em busca do bi. O Verdão levantou a taça em 2019, ao derrotar o Cruzeiro na decisão. Já o Colorado, superou o Vitória na final de 2014.

Onde assistir a Copa do Brasil sub-20?

O SporTV, na TV fechada é um dos principais canais de esportes do país e conta com o melhor do futebol nacional e do futebol de base em sua grade de programação. Neste ano, por exemplo, o canal será o responsável por transmitir jogos da Copa do Brasil sub-20.

SPORTV - QUAIS SÃO OS CANAIS?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

SKY HD: 436, 437, 438 e 439

CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39