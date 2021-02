Flamengo avança e fica perto de fechar com Bruno Viana

Zagueiro brasileiro do Braga vai reforçar o Rubro-Negro por empréstimo, com opção de compra de 7,5 milhões de euros

O Flamengo corre para concretizar nas próximas horas a contratação do zagueiro Bruno Viana, do Braga, de Portugal. A Goal apurou que a negociação do defensor está muito bem encaminhada entre todas as partes envolvidas, num acordo de empréstimo válido por um ano, com opção de compra de 7,5 milhões de euros (R$ 40 milhões).

Nome indicado por Jorge Jesus ainda em 2019, antes mesmo da chegada do espanhol Pablo Marí, Viana continuou – mesmo depois da saída do treinador português – no radar do Rubro-Negro, que agora aproveitou o desejo do jogador de 26 anos de deixar o clube lusitano, onde está desde 2017.

Nos últimos dias, o zagueiro nem sequer treinou com o elenco do time português e, por isso, criou grande impasse nos bastidores. Parte do problema foi gerado por causa de uma negociação frustrada com a Lazio, da Itália, ainda em janeiro.

"A porta está fechada e não vai fazer falta. Só faz falta quem está aqui. A diretoria está tratando disso e o jogador está prestes a ter uma colocação. O futuro dele não passa pelo Braga", declarou o treinador Carlos Carvalhal, na quinta-feira, depois da vitória por 2 a 1 em cima do Portimonense.

Bruno Viana, vale lembrar, foi revelado pelo Cruzeiro e também já chegou a defender o Olympiacos, da Grécia.