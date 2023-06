Flamengo avança em conversa com o Atlético-MG por compra de Allan

Venda do volante de 26 anos terá valor fixo de € 8 milhões; desfecho deve ser conhecido nos próximos dias

O Flamengo avançou nas tratativas para a compra de Allan, volante do Atlético-MG. O negócio terá valor fixo de € 8 milhões (R$ 41,7 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

A exigência do Atlético-MG é receber a parte da quantia fixa de forma proporcional ao pagamento de € 9 milhões por 100% dos direitos econômicos. Como os mineiros detêm 70%, desejam ficar com cerca de € 6,3 milhões. Os outros 30%, que estão divididos entre jogador e o empresário Giuliano Bertolucci, são negociados diretamente com a dupla.

A busca por Allan é um pedido do técnico Jorge Sampaoli à cúpula do Flamengo. O argentino trabalhou com o atleta, entre 2020 e 2021, na Cidade do Galo e entende que ele será muito útil no Ninho do Urubu.

A venda do meio-campista nestes moldes é bem avaliada nos bastidores da Cidade do Galo. O clube entende que será difícil receber um valor maior por um atleta de 26 anos e também crê que a passagem malsucedida pela Europa no passado — ele jogou por cinco países e não se firmou — atrapalharia uma negociação para o continente.

Com contrato até dezembro de 2025 no Atlético-MG, Allan não entra em campo pelo time desde 15 de março passado, quando atuou por 13 minutos diante do Millonarios, da Colombia, pela Libertadores. Na atual temporada, o volante fez oito partidas, somando 579 minutos, mas não fez gols ou deu assistências.