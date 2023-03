Flamengo x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (17), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino; veja como como acompanhar na TV

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam na noite desta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, pela quarta rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da SporTV, na TV fechada.

Buscando emplacar a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro feminino, o Flamengo aparece na quarta posição, com seis pontos, enquanto o Atlético-MG, em 11º, com apenas três pontos, conheceu o seu primeiro triunfo na última rodada. Na ocasião, bateu o Athletico por 2 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo feminino: Karol Alves; Monalisa (Rayanne), Cida, Thais Regina e Jucinara; Kaylaine Jr (Cris), Thaisa (Louvain), Darlene e Duda (Maria Alves); Crivelari e Sole Jaimes. Técnico: Luís Andrade.

Atlético-MG feminino: Nicole Ramos; Bárbara Santos, Jorelyn Carabali, Katielle, Dayana Rodríguez, Luciana Gómez, Karol Bermúdez, Soraya, Rafa Barros, Ludmila Barbosa, Ingrid Guerra. Técnico: Lindsay Camila.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?