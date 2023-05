Flamengo x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes em campo nesta quinta-feira (4), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como como acompanhar na internet

Flamengo e América-MG se enfrentam na tarde desta quinta-feira (4), a partir das 15h (de Brasília), no Estádio da Gávia, pela nona rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Fla TV, no YouTube.

Com uma sequência de seis vitórias consecutivas no Brasileirão sub-20, o Flamengo, já classificado às quartas de final, quer garantir a permanência na liderança do Grupo A. Até o momento, o time acumula 18 pontos, um a mais que o segundo colocado Corinthians.

Por outro lado, o América-MG chega pressionado após sofrer duas derrotas consecutivas (para o Corinthians e Internacional). O time ocupa a quarta posição, com 12 pontos, contabilizando quatro vitórias e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Flamengo: Dyogo Alves; Daniel Sales, Diego, Cleiton e Zé Welinton; Daniel Rogério, Pedrinho e Caio Garcia; Werton, Petterson e Mateusão.

América-MG: Carlos; Heitor, Rafa Barcelos, Júlio e Paulinho; Breno, Yago Santos, Rodrigo Varanda e Jurandir; Yago e Renato Marques.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?