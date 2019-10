Físico de Cristiano Ronaldo impressiona Berbatov: "tem tudo para ficar jovem para sempre"

O ex-atacante do Manchester United também deu sua “solução” para o debate sobre Messi ou Cristiano Ronaldo: dividir todos os prêmios entre eles

Dimitar Berbatov anunciou recentemente sua aposentadoria do futebol. E o ex-atacante do elogiou um colega de vestiário na época de Old Trafford: Cristiano Ronaldo.

“Eu tenho um p… respeito por Cristiano Ronaldo”, contou ele à Goal. “Ele tem 34 anos! Ele joga pela como o principal jogador depois de ter passado pela e , agora . Em todos os campeonatos ele vai incrivelmente bem”.

O novo embaixador da Betfair se diz impressionado com o físico do português: ‘Olha para o físico, como ele se prepara. Ele tem tudo a seu favor para ficar jovem para sempre. Ele se mantém jovem até na alma”.

Da mesma forma, ele elogia Zlatan Ibrahimovic, que recentemente completou 38 anos de idade (mesma idade de Berbatov): “A não é a mesma coisa que a Inglaterra, ou Itália… mas eu acordo todas as manhãs com dores aqui e ali. Eu assisto o Ibra e penso que p… é essa, cara? Talvez ele tenha algo que eu não, e por isso ele continua jogando”.

Ainda na entrevista, Berbatov diz ter encontrado a solução para os questionamentos sobre quem é melhor entre Messi ou Cristiano Ronaldo. Para ele, a Bola de Ouro e o The Best deveriam ser divididos entre os dois todas as temporadas e afirma não conseguir escolher entre um ou outro: “Ronaldo contra Messi, como você pode separá-los? Eu acho que deveriam dar as premiações para os dois. Todas elas. Você não pode dizer que um é melhor do que o outro”.

“Ronaldo quer todos porque ele é ambicioso. Ele é desesperado por quebrar recordes atrás de recordes. Messi não demonstra mas por dentro ele deve pensar a mesma coisa. Quando você é bom, você sabe que é bom. Por que ter vergonha disso?”, completou o búlgaro.

