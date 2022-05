Final da Conference League 2021/22: times, data, estádio e mais da decisão

A primeira edição da Uefa Conference League está em sua fase final. Agora, apenas um jogo separa as duas equipes finalistas da grande honra de se tornar o primeiro campeão do novo torneio de clubes da Europa. E Roma e Feyenoord estão em busca do feito.

Depois de emocionantes jogos, disputas entre equipes tradicionais e, claro, algumas zebras, a Conference League chegou à final. A grande decisão, marcada para está quarta-feira (25), colocará frente a frente Roma e Feyenoord, que tiveram um longo caminho na disputa até chegar a esta última fase.

E a GOAL te mostra tudo sobre o duelo da grande final da Conference League.

Quando será a final da Conference League?

A decisão da Conference League, disputada em jogo único, será nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília). Como é de costume nas competições da Uefa, o jogo único será realizado em campo neutro, que neste ano será o Air Albania Stadium.

Final

25 de maio de 2022, às 16h (de Brasília) - Roma x Feyenoord - Air Albania Stadium, Albânia

Qual é a premiação para o campeão da Conference League?

A primeira edição da Conference League vai oferecer € 5 milhões como prêmio ao grande vencedor do torneio. No entanto, mesmo que perca, o finalista já chega à decisão com € 3 milhões garantidos, uma vez que este é o prêmio pago ao vice-campeão.

Os valores arrecadados na final se juntam ao acumulado dos valores já garantidos pelas equipes para determinar o valor final a ser recebido da Uefa.

Como foram os jogos das semifinais da Conference League?

Semifinais

Roma x Leicester City

IDA: 28 de abril - Leicester City 1 x 1 Roma

VOLTA: 5 de maio - Roma 1 x 0 Leicester City

Olympique de Marselha x Feyenoord

IDA: 28 de abril - Feyenoord 3 x 2 Olympique de Marselha

VOLTA: 5 de maio - Olympique de Marselha 0 x 0 Feyenoord

Como Roma e Feyenoord chegaram até a final?

O time italiano, treinador por José Mourinho, chegou à grande decisão depois de uma boa campanha, que começou na rodada de play-off. Depois disso, a Roma foi primeira colocada no Grupo C, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, antes de seguir para os mata-matas.

Trabzonspor 1 x 2 Roma - rodada de play-off (ida)

Roma 3 x 0 Trabzonspor - rodada de play-off (volta)

Roma 5 x 1 CSKA Sófia - fase de grupos

Zorya 0 x 3 Roma - fase de grupos

Bodo Glimt 6 x 1 Roma - fase de grupos

Roma 2 x 1 Bodo Glimt - fase de grupos

Roma 4 x 0 Zorya - fase de grupos

CSKA Sófia 2 x 3 Roma - fase de grupos

Vitesse 0 x 1 Roma - oitavas de final (ida)

Roma 1 x 1 Vitesse - oitavas de final (volta)

Bodo Glimt 2 x 1 Roma - quartas de final (ida)

Roma 4 x 0 Boda Glimt - quartas de final (volta)

Leicester City 1 x 1 Roma - semifinal (ida)

Roma 1 x 0 Leicester City - semifinal (volta)

O Feyenoord começou sua caminhada na Conference League ainda antes da Roma, tendo disputado a primeira partida ainda na terceira fase pré-eliminatória, antes de também jogar a rodada de play-off. No Grupo D, também se classificou como líder, mas invisto, tendo vencido quatro partidas e empatado outras duas.

Luzern 0 x 3 Feyenoord - terceira pré-eliminatória (ida)

Feyenoord 3 x 0 Luzern - terceira pré-eliminatória (volta)

Feyenoord 5 x 0 Elfsborg - rodada de play-off (ida)

Elfsborg 3 x 1 Feyenoord - rodada de play-off (volta)

Maccabi Haifa 0 x 0 Feyenoord - fase de grupos

Feyenoord 2 x 1 Slavia Praha - fase de grupos

Feyenoord 3 x 1 Union Berlin - fase de grupos

Union Berlin 1 x 2 Feyenoord - fase de grupos

Slavia Praha 2 x 2 Feyenoord - fase de grupos

Feyenoord 2 x 1 Maccabi Haifa - fase de grupos

Partizan 2 x 5 Feyenoord - oitavas de final (ida)

Feyenoord 3 x 1 Partizan - oitavas de final (volta)

Feyenoord 3 x 3 Slavia Praha - quartas de final (ida)

Slavia Praha 1 x 3 Feyenoord - quartas de final (volta)

Feyenoord 3 x 2 Olympique de Marselha - semifinal (ida)

Olympique de Marselha 0 x 0 Feyenoord - semifinal (volta)

Como está a artilharia da Conference League?

A Conference League chega à final com dois postulantes à artilharia da competição em campo. Com vantagem, tendo marcado 10 gols até aqui, Cyriel Dessers, do Feyenoord. No entanto, Tammy Abraham, da Roma, vem logo atrás com nove tentos marcados na competição.

Onde assistir à final da Conference League?

A decisão da Conference League, assim como os outros jogos da competição, será transmitida pela ESPN, na TV fechada. Além da emissora, os torcedores também têm a opção de acompanhar a final pela internet, no streaming Star+.