Mourinho sofre maior derrota da carreira como técnico e faz desconfiança ser reforçada

A Roma treinada pelo português sofreu 6 a 1 para um time da Noruega em duelo válido pela Conference League

José Mourinho está na história como um dos melhores e maiores técnicos que o futebol já viu. Ainda assim, os últimos anos do português mostram que o status conquistado com títulos e outras marcas históricas não fazem do eterno “Special One” alvo de elogios... eternos. Nesta quinta-feira (21), podemos falar que Mourinho viveu a pior derrota de sua carreira na área técnica. Ao menos a mais elástica.

A Roma, equipe que tem o português como técnico desde o início desta temporada, foi massacrada pelo modesto Bodo, da Noruega: 6 a 1 em duelo válido pela fase de grupos da UEFA Conference League, a terceira competição no escalão dos torneios de clubes europeus. De acordo com dados da Opta, José Mourinho nunca havia visto uma equipe sua levar seis gols em 1008 jogos como treinador.

Depois da derrota, Mourinho saiu em defesa de seus jogadores e afirmou que os titulares do Bodo são melhores do que as opções que ele escalou para a Roma. Vale destacar que a equipe italiana entrou em campo repleta de reservas.

"É minha culpa. Fui eu que decidi jogar com esta equipe”, disse Mourinho. “Fiz isso com boa intenção: dar uma chance aos que trabalham muito e não jogam muito e por outro lado, para que os que praticamente sempre jogam descansem e evitem um campo artificial nestas condições climáticas. Perdemos para uma equipe que tem mais qualidade do que nós: a nossa equipe que começou o jogo é inferior ao Bodo”, completou.

José Mourinho é um dos treinadores mais vitoriosos na história do futebol, mas a última vez que viu uma equipe sua conquistar títulos foi na temporada 2016-17. Na ocasião, levou o Manchester United às conquistas de FA Cup e Europa League. Já são quatro anos sem levantar grandes taças, o seu maior jejum desde que alçou ao estrelato com o Porto, no início deste século.

Pior do que o jejum de taças tem sido a desconfiança que passou a levantar. Se em determinado momento Mourinho já foi sinônimo de títulos, este não tem sido mais o caso. Antes de chegar à Roma, o português teve passagem conturbada pelo Tottenham. Além das taças não virem, o estilo de jogo das equipes sob o comando do comandante tem sido alvo de críticas constantes.