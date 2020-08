Final Corinthians x Palmeiras começou: rivais discordam sobre testes de covid-19

Timão alega que seus jogadores seguem concentrados em tempo integral, enquanto atletas do Palmeiras estariam desrespeitando protocolo da FPF

É praticamente impossível que um Corinthians e Palmeiras aconteça sem nenhuma polêmica, ainda mais em uma final de Campeonato Paulista. E nesta segunda-feira (3), o Derby já começou, mesmo que apenas fora de campo. Isso porque o se recusou a fazer os testes para o novo coronavírus antes da decisão do estadual.

O pedido foi feito por Andrés Sanchez, presidente alvinegro, em reunião com o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, e o presidente do , Maurício Galiotte, nesta segunda-feira.

A principal justificativa do para a solicitação é o fato de que o elenco do Timão está concentrado no CT Joaquim Grava desde que o retorno do futebol foi autorizado em , e testes têm sido realizados periodicamente desde então. Assim, o clube alega que não há a necessidade de novos exames.

Enquanto isso, de acordo com o Alvinegro, o Palmeiras tem liberado seus atletas após cada partida, o que seria contra o protocolo. O fato também teria motivado o pedido do Corinthians, uma vez que seus atletas estão concentrados durante todo esse período.

"O Corinthians cumpriu o confinamento de seus atletas e comissão técnica, seguindo à risca o protocolo, diferentemente da Sociedade Esportiva Palmeiras que descumpriu e liberou seus atletas depois de cada partida, o que nunca foi permitido", alegou o clube em comunicado oficial.

"No SCCP, além dos atletas e da comissão, também seguem o mesmo protocolo de confinamento na concentração todos os funcionários envolvidos nas atividades diárias do Centro de Treinamento. Além disso, o Clube realizou duas baterias de exames durante esse período".

Após o pedido, a FPF deixará a cargo de Moisés Cohen, diretor médico da entidade, a decisão sobre a obrigatoriedade de novos testes antes da decisão do .

E o Palmeiras?

Do outro lado, o Palmeiras se manifestou contra a decisão da diretoria do Corinthians e manteve o planejamento original de testar todos os jogadores do elenco antes das partidas. O elenco alviverde tem exames programados para terça e sexta-feira desta semana, dias que antecedem as finais.

O que diz o protocolo?

O protocolo estipulado pela FPF para o retorno do não prevê a obrigatoriedade dos exames antes de cada partida, citando apenas que os grupos devem ser “previamente testados”. Por isso a decisão ficará a critério do médico da entidade.

Já a postura do Palmeiras, que estaria liberando seus atletas após as partidas, vai contra o que foi estabelecido no protocolo. A partir disso, o Corinthians julga que por seu elenco estar concentrado em tempo integral, não há necessidade de que novos testes sejam realizados.

Leia trechos do protocolo abaixo:

O protocolo prevê que todos os 16 clubes fiquem concentrados em locais previamente definidos e preparados durante todo período de jogos da competição. Isso permite maior controle das variáveis por serem grupos fechados e previamente testados, sob maior supervisão.

Antes dos jogos, serão medidas as temperaturas corporais de todos que acessarem os estádios. Caso a temperatura aferida seja acima do considerado normal, o colaborador ou prestador de serviço deverá retornar para orientação médica.