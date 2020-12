Fim do Tabu? São Paulo tem sua melhor chance de vencer Corinthians na Arena

Tricolor nunca venceu o Alvinegro do Parque São Jorge jogando na Neo Química Arena, mas a marca negativa pode terminar neste domingo (13)

Ao longo dos últimos anos, o clássico entre e teve amplo domínio do Alvinegro Paulista. Com isso, o Tricolor nunca conseguiu vencer seu grande rival dentro da Neo Química Arena, desde a inauguração do estádio, em 2014. Contudo, o Majestoso deste domingo (13) será a melhor chance de a equipe de Fernando Diniz colocar um ponto final no tabu, que é motivo de provocações entre os torcedores.

O momento dos clubes na temporada por si só já explica esse fato. Enquanto o São Paulo é líder do Brasileirão e o favorito ao título, o Corinthians flertou com o rebaixamento durante todo o primeiro turno e ocupa agora o meio da tabela - 20 pontos separam as equipes. Mas além disso, existem outros fatores que aumentam ainda mais a chance de o Tricolor vencer o em sua Arena.

Aproveitamento do Corinthians na Arena

O ano de 2020 está sendo atípico em diversos sentidos, e o Corinthians está sentindo isso na própria pele. Conhecido por ter uma das torcidas mais fanáticas e apaixonadas do , o Alvinegro paulista está sofrendo sem ter o ‘bando de loucos’ dentro de sua Arena.

Aliado a isso, dentro de campo, o time vive uma péssima temporada, uma das piores da última década. Como resultado, o aproveitamento excelente que o Timão sempre teve jogando dentro de seus domínios também desabou.

Em 2020, o Corinthians já possui mais tropeços do que vitórias dentro da Neo Química Arena. Ao todo, foram oito vitórias contra oito empates e seis derrotas, ou seja, 14 tropeços dentro de casa, o que resulta em um aproveitamento de apenas 50,7% dos pontos.

A título de comparação, esse número chegou a 80% em 2015, e a pior marca veio na temporada passada, 61,4%.

Confira o aproveitamento do Corinthians em sua Arena nos anos anteriores:

2014 - 12 vitórias, 5 empates e 1 derrota - 75,93% de aproveitamento

2015 - 26 vitórias, 6 empates e 3 derrotas - 80% de aproveitamento

2016 - 24 vitórias, 8 empates e 2 derrotas - 78,43% de aproveitamento

2017 - 20 vitórias, 11 empates e 3 derrotas - 69,61% de aproveitamento

2018 - 19 vitórias, 9 empates e 7 derrotas - 62,86% de aproveitamento

2019 - 19 vitórias, 13 empates e 6 derrotas - 61,40% de aproveitamento

2020 - 8 vitórias, 8 empates e 5 derrotas - 50,7% de aproveitamento

Ataque contra defesa

Uma das maiores dificuldades do Corinthians nesta temporada é atacar e pressionar seus adversários. Consequentemente, o time vem sofrendo para marcar gols. Mesmo com a melhora da equipe sob o comando de Vágner Mancini, o problema persiste e continua como um dos pontos mais fracos do Timão.

Enquanto isso, o São Paulo tem a melhor defesa do Brasileirão, com apenas 20 gols sofridos em 24 partidas disputadas.

Dessa forma, é de se esperar que o Alvinegro paulista encontre dificuldades para balançar as redes de Tiago Volpi.

Além disso, a equipe de Fernando Diniz tem o segundo melhor ataque do campeonato, com 42 tentos marcados. Do outro lado, o Corinthians está bem longe de ter a defesa sólida que se consagrou ganhando títulos importantes ao longo dos últimos anos.

Mais um tabu que Fernando Diniz pode quebrar

Além de nunca ter vencido o Corinthians na Neo Química Arena, o São Paulo também nunca havia derrotado o no Allianz Parque. Até o ano de 2020.

No dia 20 de outubro deste ano, sob o comando de Fernando Diniz, o Tricolor visitou o Alviverde paulista em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. E em mais uma grande partida da equipe na temporada, o São Paulo derrotou seu rival por 2 a 0, com gols de Reinaldo e Vitor Bueno. Agora, o treinador pode repetir o feito, mas contra o Corinthians.

É claro que essa marca negativa uma hora irá ser quebrada, mas essa sem dúvida nenhuma será a melhor chance que o São Paulo tem de vencer o Timão dentro de sua Arena, desde 2014. E você pode acompanhar a partida em tempo real aqui na Goal e conferir se o Tricolor será capaz de quebrar mais esse tabu.