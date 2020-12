Palavrões, provocações e água na cara: como a parceria entre Luciano e Diniz salvou o São Paulo

Entre gols e assistências do atacante e broncas e elogios do treinador, a relação entre os dois chama a atenção na ascensão do Tricolor

Pense naquele pai que cobra e xinga o filho no interclasses, mas ao mesmo tempo o defende e não para de incentivá-lo. Essa é a relação de Fernando Diniz e Luciano no . O atacante é um dos jogadores mais cobrados durante os jogos e as conversas entre os dois ganham cada vez mais destaque.

O capítulo mais recente dessa relação aconteceu na vitória do Tricolor por 4 a 0 contra o Botafogo. Em uma paralisação no jogo, quando o placar já estava 3 a 0, Luciano foi tomar água no banco de reservas e ouviu cobranças do treinador. O atacante parece não ter gostado do que ouviu e começou a jogar água no rosto do treinador.

Pouco antes dessa cena que rendeu diversos memes nas redes sociais, outra conversa curiosa foi relatada pelo repórter Marco Aurélio Cunha, na transmissão da TV Globo. Diniz perguntou para Luciano se o atacante queria sair e o camisa 11 respondeu que não. O treinador então resopndeu: "Ah é? Não quer sair? Você vai correr até o último minuto e eu vou ficar cuidando", como relatou o repórter.

O atacante já mostrou diversas vezes que não gosta de ser substituído. Em diversas vezes que saiu de campo para outro companheiro entrar, o camisa 11 do Tricolor reclamou. Após o jogo da classificação do São Paulo contra o Fortaleza na Copa do Brasil, inclusive, Luciano postou uma mensagem pedindo desculpas pela reação após ser substituído.

Antes de trabalharem juntos no São Paulo, Luciano já havia sido comandado por Diniz no , em 2019. E a boa fase do São Paulo parece ter aflorado essa relação de pai e filho. No jogo contra o Sport, no dia 6, uma frase do treinador para o atacante também chamou atenção: "Luciano, se você tomar o cartão amarelo você tá f...".

Se durante os jogos as cobranças já são pesadas, no treinamentos não é muito diferente. Na preparação do Tricolor para o jogo de volta contra o Flamengo na Copa do Brasil, Luciano sentiu um incômodo no tornozelo e ficou caído no gramado durante alguns minutos. A SPFCTV registrou uma "bronca" Diniz neste momento, que viralizou nas redes sociais.

"Vai sair do treino por causa disso?", esbravejou Diniz. "Eu te conheço. Vai lá aproveitar o treino. Vai fazer dois gols amanhã, c...". E a "profecia" do treinador deu certo, porque Luciano realmente marcou duas vezes no jogo de volta contra o Rubro-negro, colocando o Tricolor na semifinal da competição.

🔍 Em Foco: Luciano



Autor de dois gols na partida de ontem, o atacante é o personagem de hoje na #SPFCtv!

Felizmente para o torcedor são paulino, as cobranças de Diniz dão resultado dentro de campo. Luciano é o artilheiro do líder do Campeonato Brasileiro com 12 gols e só tem menos gols do que Brenner na temporada (17 do camisa 11 contra 20 do garoto de Cotia).

O Tricolor agora defende a liderança da competição no clássico contra o Corinthians (Luciano pode aplicar a "Lei do Ex") no domingo, 13, na Neo Química Arena, onde nunca venceu. Na sequência, recebe no Morumbi o Atlético-MG, último time a vencer o São Paulo, na quarta-feira, 16.

Vale lembrar que Luciano chegou em um momento delicado na temporada. Sua contratação aconteceu dias após a eliminação do São Paulo diante do e logo em sua estreia já marcou um gol para impedir uma derrota contra o no Morumbi. Desde então, Luciano é muito decisivo para o Tricolor e titular indispensável.