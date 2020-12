​São Paulo visita o Corinthians com maior diferença de pontos desde "gol do Betão"

Tricolor chega à Neo Química Arena 20 pontos acima do rival, maior distância desde a volta do Timão à Série A do Brasileiro

O São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro, vem embalado de uma goleada sobre o Botafogo e já começa a sonhar de maneira concreta com o título nacional. O compromisso deste domingo, no entanto, é um campeonato à parte para o clube: encarar o na Neo Química Arena, local do qual nunca saiu vitorioso, neste domingo, às 18h15 (de Brasília).

Para tentar encerrar um incômodo tabu, o Tricolor tem a seu favor o fato de chegar ao embate com a maior distância sobre o grande rival desde 2007, no jogo que ficou marcado pelo gol do zagueiro Betão.

Naquela ocasião, já bem próximo do título nacional, o time de Muricy Ramalho tinha incríveis 29 pontos a mais do que o Corinthians no momento do clássico, disputado no dia 7 de outubro. Eram 63 pontos contra 34 dos corintianos naquela altura do torneio, que chegava à sua 30ª rodada.

Com um resultado surpreendente devido à enorme diferença entre as duas equipes, o nunca havia ficado tão atrás do desde que voltou da do Brasileiro, em 2009.

O recorde pertencia ao encontro entre as duas equipes pelo Brasileiro de 2018, quando o clube do Morumbi chegou a Itaquera 18 pontos à frente dos corintianos antes do empate por 1 a 1.

ESSE DIA FOI LOKO!



Há exatamente 12 anos, um zagueirão criado no terrão alvinegro marcava o gol que encerrou o jejum de vitórias contra o São Paulo!



Tamo junto, @Betao03

📽️ Bandeirantes#MeuTimão #AquiÉCorinthians #Betão #Majestoso pic.twitter.com/ovumjvRwZP — Meu Timão (@MeuTimao) October 7, 2019

Já pelo lado alvinegro do clássico, a mais larga distância estabelecida foi em uma data trágica para os são-paulinos: a histórica goleada por 6 a 1, feita no dia em que os comandados de Tite receberam a taça de hexacampeão brasileiro, em 2015.

Naquela ocasião, mesmo com o São Paulo na quarta colocação, o Corinthians chegou para o duelo 21 pontos na frente do adversário, um a mais do que o montante a favor dos tricolores neste final de semana.