Figueirense x Ypiranga ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), pela sétima rodada; veja como acompanhar na internet

Figueirense e Ypiranga se enfrentam na noite desta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela sétima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e da plataforma Nosso Futebol, no streaming.

O Figueirense está na 13ª posição com sete pontos e flertando com a zona do rebaixamento - Aparecidense é o 17º com seis - após duas vitórias (Paysandu, e Aparecidense), um empate (Altos) e três derrotas (Confiança, Botafogo-PB e São Bernardo). Já o Ypiranga mira o G4, somando três vitórias (América-RN, Paysandu e Manaus), um empate (CSA) e duas derrotas (Altos e Aparecidense), com 10 pontos e na 5ª colocação.

As equipes se enfrentaram em outras três oportunidades e o equilíbrio é absoluto. São exatos três empates e quatro gols marcados para cada lado, o último duelo foi em 2022, no empate de 3 a 3, na casa do Ypiranga.

Prováveis escalações

Figueirense: Wilson, Elias, Gut, Maurício, Alemão, Vinicius, Andrew, Léo Baiano, Gabriel da Conceição, Cesar e Gustavo Franca.

Ypiranga: Caique, Heitor, Erick, Lorran, João Pedro, Marcos Vinícius, Windson Airez, Gustavo Ferreira, Mossoró, William Barbio e Netto.

Desfalques

Figueirense

Sem desfalques confirmados.

Ypiranga

Sem desfalques confirmados.

Quando é?