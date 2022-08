Figueirense x Vitória: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (28), pela segunda rodada da segunda fase da Série C; veja como acompanhar na internet

Figueirense e Vitória se enfrentam neste domingo (28), no Orlando Scarpelli, a partir das 17h (de Brasília), pela segunda rodada da segunda fase da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN!

Enquanto o Rubro-Negro estreou com vitória sobre o Paysandu, por 1 a 0, o Figueirense foi derrotado pelo ABC por 2 a 1.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Vitória soma oito triunfos, contra cinco do Figueirense, além de cinco empates. No último encontro, válido pela primeira fase da Série C 2022, o Vitória venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Vitória: Fernando Miguel, Diogo Mateus, Guilherme Mattis, Ednei e Diego Renan; Marcelo, Flávio e Escudero; Rhayner, Rogério e Elton.

Possível escalação do Figueirense: Wilson; Muriel, Maurício, Kadu e Zé Mário; Moacir, Oberdan e Rodrigo Bassani; Andrew, Jean Silva e Tito.

Desfalques da partida

Vitória:

Vicente e Lucas Arcanjo: lesionados.

Figueirense:

Vinícius Nucci, Luis Fernando e Serginho: departamento médico.

Quando é?

JOGO Figueirense x Vitória DATA Domingo, 28 de agosto de 2022 LOCAL Orlando Scarpelli - Florianópolis, SC HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (GO)

Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

Quarto árbitro: João Paulo Romano Queiroz (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

Vitória

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 3 x 1 Brasil de Pelotas Série C 13 de agosto de 2022 Vitória 1 x 0 Paysandu Série C 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x ABC Série C 4 de setembro de 2022 17h (de Brasília) ABC x Vitória Série C 10 de setembro de 2022 17h (de Brasília)

Figueirense

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 2 x 1 ABC Série C 13 de agosto de 2022 ABC 2 x 1 Figueirense Série C 20 de agosto de 2022

Próximas partidas