Série C do Brasileiro 2022: regulamento, grupos, onde assistir, datas e mais

A bola já começou a rolar para a Série C do Campeonato Brasileiro 2022. A CBF anunciou um novo formato da competição nacional, com a primeira fase sendo disputada em turno único, no sistema de pontos corridos, em confrontos apenas de ida.

A Goal explica como funciona cada fase da Série C e onde acompanhar a terceirona!

Regulamento da Série C 2022

A CBF anunciou, em fevereiro, o novo regulamento da Série C. A competição segue sendo disputada em três fases, porém, não há mais grupos.

Desta forma, as vinte equipes se enfrentarão em turno único, apenas com confronto de ida, ou seja, cada uma fará 19 jogos.

Vale destacar que os quatro clubes que caíram da Série B, junto aos seis clubes que ficaram entre o 5º e o 10º lugar na Série C na temporada passada, farão dez jogos em casa e nove fora. Já os times que subiram da Série D e os que terminaram entre 11º e 16º em 2021, farão nove jogos em casa e dez longe de seus domínios.

Após a conclusão do turno, os oito melhores colocados avançarão à segunda fase e serão divididos em dois grupos, de acordo com a colocação na fase inicial.

No grupo B ficarão os times que ocuparam o 1º, o 4º, o 5º e o 8º lugares. Enquanto no grupo C estarão as equipes que ficaram em 2ª, 3ª, 6ª e 7ª posições.

Então, os confrontos serão entre os clubes que estão na mesma chave, com jogos de ida e volta, também no sistema de pontos corridos.

Após as seis rodadas, os dois melhores classificados de cada grupo conquistarão acesso para a Série B 2023. Além disso, os líderes dos grupos B e C disputarão a grande final da terceirona.

Calendário e datas da Série C 2022

O calendário da CBF determinou as datas da Série C da seguinte forma, lembrando que, por diversas questões, estas datas podem ser alteradas.

Primeira fase

A primeira fase da Série C será disputada entre os dias 9 de abril e 15 de agosto.

Segunda fase

As equipes que avançarem à segunda fase irao a campo entre os dias 20 de agosto e e 25 de setembro

Terceira fase

Os finalistas farão a grande decisão com jogo de ida no dia 1 de outubro, e a volta está marcada para o dia 8 do mesmo mês.

Os times que disputam a Série C 2022

Aparecidense

Remo

Botafogo-PB

Campinense-PB

Volta Redonda-RJ

Figueirense

ABC

Altos-PI

Botafogo-SP

Brasil-RS

Confiança-SE

Ferroviário-CE

Floresta-CE

Manaus

Mirassol

Paysandu

Vitória

São José-RS

Atlético Cearense

Ypiranga-RS

Temporada 2021 da Série C

Thais Magalhães/CBF

Em 2021, o Ituano foi o vencedor da Série C, após bater a Tombense (1 a 1, e 3 a 0).

Além das duas equipes, Novorizontino e Tombense também conquistaram o acesso à Série B.

Transmissão da Série C

A transmissão da Série C em 2021, novamente, fica por conta do DAZN, a casa da Terceira Divisão. A plataforma de streaming, que chegou ao Brasil no final de 2018, tem acordo com a CBF para passar em suas plataformas os jogos da competição.

O preço de mensalidade do DAZN foi reduzido para R$ 19,90 por mês. Além da Série C, o assinante tem direito a outros torneios como a Premier League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Copa da Itália e outros competições de futebol e outros esportes.

Além do DAZN, a Band também vai transmitir alguns jogos da Série C em suas regionais, como Band Nordeste e Band interior de São Paulo, de acordo com os times envolvidos na partida. A TV NSports, por streaming, também exibirá cinco partidas por rodada da competição, totalizando 90 partidas durante o curso do campeonato.