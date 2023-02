Fifa programa teste para renovar certificado da grama de estádio do Santo André

Entidade fará avaliação no Allianz Parque e também no estádio de Santo André, na região metropolitana de São Paulo

O gramado do Estádio Bruno José Daniel, alvo de críticas de Luciano, atacante do São Paulo, será avaliado pelo laboratório da Fifa pela segunda vez em 2023, como soube a GOAL. A arena de Santo André, na região metropolitana de São Paulo, passará pelo mesmo processo de avaliação do Allianz Parque.

A Fifa programou os testes no local para o próximo domingo (19), no período da tarde. A avaliação acontecerá no mesmo dia em que será feita no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Ambos contam com a aprovação da entidade de 2022 — o certificado precisa de renovação anual para a disputa de jogos internacionais.

Assim como ocorreu no ano passado, o estádio será submetido a uma rigorosa avaliação da entidade para que possa receber partidas de futebol. Na temporada anterior, ele teve classificação idêntica à do Allianz Parque em relação à forma de atuar — a análise da Fifa avalia questões como quique da bola e calor do gramado.

A empresa responsável por instalar o gramado no Estádio Bruno José Daniel é a mesma que atua no Allianz Parque. Em entrevista à GOAL, o presidente da empresa, Alessandro Oliveira, explicou o processo de avaliação.

"O campo foi instalado no ano passado, e o pessoal tem gostado bastante. A performance dele é a mesma do Allianz Parque, não muda nada. A Fifa testa o Allianz e repete a avaliação no [estádio] Bruno José Daniel. Em relação à performance, o nível é o mesmo", afirmou.

"O laboratório da Fifa faz essa análise anualmente para que seja concedido o certificado. Ambos receberam parecer positivo no ano passado e serão novamente avaliados. O quique da bola é o mesmo dos gramados naturais da Europa, por exemplo. É o próprio laboratório da Fifa que faz os testes, existem laudos técnicos", acrescentou.

Embora tenha certificado da Fifa, o gramado recebeu críticas de Luciano recentemente. O jogador disse que o São Paulo soube sofrer ao jogar no local, em 5 de fevereiro passado: "Gramado que outras equipes que virão aqui vão sofrer. A gente soube sofrer e, graças a Deus, conseguiu fazer o gol no final do jogo". Na ocasião, o Tricolor paulista venceu a partida por 1 a 0.

Nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), o estádio Bruno José Daniel receberá a partida entre Santo André, mandante no local, e Santos, pela nona rodada do Paulistão.