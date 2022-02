FIFA 22: Griezmann x Ben Yedder, qual o melhor DME?

As últimas semanas no Ultimate Team do FIFA 22 foram movimentadas. Após o lançamento da carta especial de Flashback de Neymar Jr., mais duas opções bastante interessantes pintaram como DMEs do game.

A versão especial do francês Wissam Ben Yedder e o Flashback de Antoine Griezmann foram adicionados com uma diferença de dias, e colocaram uma dúvida na cabeça dos jogadores – qual DME vale mais a pena fazer?

Qual o melhor atacante?

A comparação entre as cartas vai muito além do OVR geral e dos atributos estampados nela. Griezmann leva a vantagem “aparente”, mas a verdade é que os números são muito mais equilibrados, especialmente considerando o uso de estilos de entrosamento.

Com o estilo Falcão, é fácil elevar os atributos de velocidade e chute praticamente até o máximo nas duas cartas. No quesito dribles, Yedder leva vantagem no equilíbrio, enquanto Griezmann vence em condução e frieza.

No quesito "workrates", a taxa que decide a atuação ofensiva e defensiva dos jogadores, mais um empate técnico. Griezmann leva uma pequena vantagem com um Alto/Médio (quando o atacante recua um pouco quando o time não tem a bola), contra o Alto/Baixo de Yedder, que o deixa mais fixo no ataque.

Talvez a principal diferença entre os cards seja no fato de Ben Yedder ter cinco estrelas de perna ruim, contra “apenas” quatro de Griezmann. O atributo é considerado um dos mais importantes para atacantes, já que facilita finalizações com as duas pernas, independente do ângulo.

Custo x Benefício

Comparando as exigências para terminar os desafios, a carta de Ben Yedder custa mais barato, equivalente a pouco menos de 100 mil moedas (ou em "forragem'') para obter. A diferença não é enorme, mas pode decidir se um jogador conseguirá ou não fazer o DME.

Como franceses, as ligações são literalmente as mais fáceis de conseguir em todo o jogo. As ligas também ajudam, com Griezmann tendo link fácil com jogadores como Fekir e Benzema, e Yedder com Neymar, Messi e Mbappe.

A recompensa em packs por terminar os DMEs também é similar, com o atacante do Atleti entregando o equivalente a 70 mil moedas em pacotes e Ben Yedder 60 mil.

Os pontos fracos

Se tratando de um nível bem alto para atacantes, é difícil citar defeitos muito marcantes nos cards, ainda mais considerando o custo relativamente baixo dos DMEs. A verdade é que as pequenas deficiências são comuns entre os dois jogadores, e na maioria das vezes podem ser corrigidas com cards de entrosamento.

O fator que mais pesa é que ambos têm baixa estatura e não são exatamente fortes fisicamente, algo comum para a posição. Griezmann leva certa vantagem por ser um pouco mais alto e cabecear melhor, mas não deve ser comum vê-lo marcando assim.

Qual escolher?

No fim das contas, a escolha será algo muito pessoal, e também depende da montagem do seu time. Os cards são especialmente similares, inclusive podendo funcionar muito bem juntos no ataque.

Mais artigos abaixo

Considerando que Ben Yedder custa quase 100 mil a menos e tem cinco estrelas de perna ruim (a diferença mais marcante entre eles), é relativamente fácil colocar o atacante do Monaco como a opção mais racional, mas é preciso considerar que existe uma versão 87 do “Rat King” que custa ainda mais barato, sem grandes diferenças em status.

Caso consiga fazer o DME de Griezmann e ainda pagar pouco mais de 200 mil pela versão 87 de Ben Yedder, você conseguirá um ataque extremamente eficiente, versátil e fácil de linkar.