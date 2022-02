FIFA 22: DME de Neymar Flashback nos tempos de Santos vale a pena?

Se Neymar é um dos jogadores mais populares e valorizados do Ultimate Team nos últimos anos, o domingo (13) marcou um momento especial para o craque brasileiro no jogo de futebol, que segue fora de ação por conta de uma lesão.

A EA Sports lançou um card especial do atacante do PSG, que remete a seus melhores momentos no Santos. Com imagem do ainda jovem Ney usando o uniforme azul do Peixe e status turbinados (apesar do OVR menor), a carta fez tanto sucesso que chegou a causar uma “quebra” no mercado do game, que funciona mais ou menos como uma bolsa de valores.

Mas afinal, vale o investimento para ter o Neymar flashback na sua equipe do FUT? Como o novo card se compara à versão tradicional e suas variações especiais? Dá para perceber muita diferença nos atributos da carta? Confira a nossa opinião.

Vale a pena fazer o DME do Neymar Flashback no FIFA 22?

Claro, diversos fatores influenciam na decisão de fazer um DME. Se o jogador se encaixa bem no seu time, se você tem uma “forragem” de jogadores disponível para cobrir boa parte dos custos, se está disposto a investir em uma carta inegociável.

No caso de Neymar, os status, apesar de diferentes, se aproximam bastante dos da carta ouro. Com a vantagem em velocidade e finalização, é fácil enxergar o Flashback mais adequado para as posições mais centrais, como atacante ou segundo atacante.

O “problema” mais difícil de contornar é o da perna ruim (a esquerda), que agora tem quatro estrelas ao invés de cinco. Isso significa que, em situações em que tiver que bater de canhota, os chutes nem sempre serão completamente precisos. O atributo faz falta, mas em nossos testes foi relativamente tranquilo “ignorar” o problema.

A queda drástica em Frieza deixa Neymar Flashback mais “pressionado” em situações complicadas, como um 1v1 contra o goleiro, em alusão à pouca idade do jogador na época. Trata-se de mais um atributo difícil de corrigir, mas que também não influenciou muito em nossos testes.

Por fim, se você tiver cartas sobrando para fazer o DME, planejar usar o Neymar como um de seus atacantes ou simplesmente for um grande fã da fase “Menino da Vila” de Ney, o DME Flashback vale a pena. Por pouco mais de 250 mil moedas é fácil justificar a “contratação” do craque, que já virou febre entre os times, até por suas ligações facílimas.