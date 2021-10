FIFA 22: Como mudar ou remover a narração do jogo

Game da EA Sports tem diversas alternativas de narradores e idiomas. Confira o guia de como alterar ou desabilitar

Gustavo Villani e Caio Ribeiro são a dupla de narradores de FIFA 22, e apesar de terem caído no gosto da comunidade do game da EA Sports, não são a única opção para guiar as partidas de futebol virtual.

Dependendo da versão do jogo, é possível mudar o idioma da narração para diversas outras línguas, que vão desde inglês e espanhol até japonês, russo e árabe. Outra alternativa é simplesmente desligar completamente os comentários e curtir somente o som ambiente.

Cansado da narração do FIFA 22? Confira o guia para mudar ou desabilitar os comentários.

Passo 1. No menu principal do FIFA 22, vá até “Personalizar”;

Passo 2. Clique em “Configurações”;

Passo 3. Agora selecione “Opções de jogo”;

Passo 4. Com R2/RT, navegue até a aba “Áudio” (a quinta), e então use R1/RB para ir até “Áudio futebol de campo” (a segunda opção);

Passo 5. Nesta tela você pode alterar o idioma na narração, na opção “Idioma da transmissão”. Outra opção é habilitar os repórteres de campo, disponíveis apenas em alguns idiomas;

Passo 6. Em algumas versões do game, é possível fazer o download de múltiplos idiomas, como russo, árabe, japonês, chinês e holandês. Para isso será necessário aguardar a transferência dos pacotes de narração, que pesam pouco mais de 1 GB.

Note que a disponibilidade de pacotes de narração pode variar de acordo com a versão do seu jogo e a plataforma;

Passo 7. Por fim, caso queira desligar completamente os comentários e jogar apenas com o som ambiente e torcida, selecione a barra “Volume da transmissão” e mova-a para 0.