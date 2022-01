FIFA 22: Como ativar a verificação em duas etapas e proteger sua conta de hackers

Contas do Ultimate Team recheadas de moedas e jogadores raros são objeto de desejo no FIFA 22, e invasões de hackers estão se tornando cada vez mais comuns, especialmente com a possibilidade de logar diretamente pelo companion para celular e o web app, no navegador.

Para evitar problemas, a EA oferece um sistema de verificação em duas etapas, que habilita uma checagem extra toda vez que alguém faz o login com sua conta do FIFA 22. Isso dificulta bastante a atuação de hackers, já que códigos especiais são enviados por email, telefone ou outra forma escolhida, e precisam ser digitados para completar o acesso.

A Goal preparou um guia rápido de como ativar a opção de verificação em duas etapas para todas as versões do FIFA 22. Para isso, basta ter acesso aos dados da sua conta da EA cadastrada no jogo.

Passo 1. No seu navegador de internet, acesse o site da EA e na parte superior direita, faça login com sua conta do FIFA. Clique em “Configurações da conta” para continuar;

Passo 2. Na tela de configurações, clique na aba “Segurança” e procure a opção “Verificação de login”;

Passo 3. Clique no botão “Ativar” para habilitar a verificação em duas etapas. Agora você terá que escolher qual a forma de receber o seu código para login, sendo as opções email, sms ou verificador;

Pronto, agora a verificação em duas etapas está ativada na sua conta do Ultimate Team do FIFA 22. Lembre-se de nunca fornecer dados da sua conta em ambientes públicos ou a desconhecidos.