FIFA 22: EA se pronuncia sobre episódio de invasão de contas do Ultimate Team

Na última semana diversos jogadores, em especial influenciadores e profissionais, tiveram suas contas do modo Ultimate Team do FIFA 22 hackeadas. Com isso, além de perder acesso aos clubes, todas as moedas foram “transferidas” para outras contas e os jogadores vendidos.

Após dias de silêncio, a Eletronic Arts se pronunciou nesta terça (11). Em uma publicação de Pitch Notes, onde geralmente fala sobre as atualizações de gameplay do FIFA, a empresa deu esclarecimentos sobre o episódio e prometeu trabalhar para recuperar as contas, assim como melhorar a proteção contra hackers.

“Estimamos que menos de 50 contas tenham sido invadidas, e no momento trabalhamos para identificar os seus donos e restaurar o acesso, assim como todo o conteúdo perdido. Sabemos que existe um fator humano na segurança das contas, e precisamos melhorá-lo”, diz a publicação em inglês.

A empresa prometeu treinamentos para todos os funcionários envolvido na segurança das contas do FUT e passos adicionais no processo de recuperação de perfis, justamente onde os erros aconteceram.

Enquanto as mudanças são implementadas, é importante que os jogadores ativem a verificação em duas etapas e troquem a sua senha imediatamente caso recebam notificações de tentativas de login desconhecidas.