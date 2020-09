FIFA 21 aponta 20 jovens com maior potencial para o Modo Carreira

Com Vinícius Jr. e Rodrygo, confira os garotos com mais rating potencial da mais nova versão do game

Uma das experiências mais recompensadoras para qualquer jogador de FIFA é ver um garoto que você revelou ir evoluindo e se tornar um dos melhores do mundo. No FIFA 21, com um novo Modo Carreira, cheio de novidades e opções de treinamento, será cada vez mais fundamental apostar em jovens promessas.

A EA Sports sabe disse e sempre enche a base de dados do game com jogadores promissores, que podem colocar seu time no topo... daqui dois ou três anos. Assim, a desenvolvedora divulgou nesta quarta-feira (16) a lista dos 20 jovens com mais potencial no Modo Carreira.

Alguns desses jogadores já são muito famosos e valorizados, e você só deve conseguir comandá-los se for treinar o time onde eles jogam - não espere tirar Vinícius Jr. do , por exemplo -, enquanto outros podem ser boas opções no mercado.

Confira quem são os jovens mais promissores do Modo Carreira!

FIFA 21: os jovens mais promissores

Ranking Jogador Time País Posição Potencial Rating atual 1 Kylian Mbappé ST 95 90 2 Jadon Sancho RM 93 87 =2 Kai Havertz CAM 93 85 =2 João Félix CF 93 81 =2 Vinícius Jr. Real Madrid LW 93 80 6 Trent Alexander-Arnold Inglaterra RB 92 87 =6 Erling Haaland Borussia Dortmund Noruega ST 92 84 =6 Matthijs de Ligt Piemonte Calcio ( ) CB 92 85 =6 Gianluigi Donnarumma GK 92 85 =6 Lautaro Martínez ST 92 84 11 Marcus Rashford Inglaterra LM 91 85 =11 Francisco Trincão Portugal RW 91 78 =11 Sandro Tonali Milan Itália CDM 91 77 14 Frenkie De Jong Barcelona Holanda CM 90 80 =14 Dayot Upamecano França CB 90 79 =14 Federico Valverde Real Madrid CM 90 83 =14 Mikel Oyarzabal LW 90 84 =14 Rodrygo Real Madrid Brasil RW 90 79 =14 Ansu Fati Barcelona Espanha LW 90 76 20 Alphonso Davies de Munique Canadá LB 89 81

Kylian Mbappé, ainda jovem, já praticamente decidiu uma e é o jogador com maior potencial dentre os jovens do FIFA 21, seguido de perto pelas jóias Jadon Sancho, Kai Havertz, João Félix e Vinícius Jr.

A Inglaterra é o único país com três atletas: Sancho, Trent Alexander-Arnold e Marcus Rashford aparecem na lista. Brasil, Espanha, França, Holanda, Itália e Portugal estão com dois. Os rivais Real Madride Barcelona, por outro lado, são os únicos que tem três atletas na lista.