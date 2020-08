Diretor da Lazio dispara contra David Silva: "Respeito como jogador, não como homem"

Meio-campista espanhol estava na mira da Lazio após deixar o Manchester City, mas fechou com a Real Sociedad

Sem dúvida, a contratação de David Silva pela foi uma das maiores bombas no mercado de transferências nesta temporada. Sem muito alarde, o time basco conseguiu a contratação do meio-campista espanhol. A notícia, no entanto, não foi recebida com alegria na .

Durante semanas, o meio-campista de 33 anos foi especulado como reforço da . O time de ofereceu um contrato de três anos para o espanhol, mas o negócio foi atravessado pela Real Sociedad, que fechou com David Silva por duas temporadas.

Irritado com a situação, Igli Tare, diretor esportivo da equipe celeste, atacou o jogador em um comunicado oficial. "Fiquei sabendo da contratação de David Silva pela Real Sociedad. Tenho um grande respeito por ele como jogador, mas não como homem".

Em entrevista para a Radio Marca San Sebastian, David Jiménez, pai do meio-campista, comentou o ocorrido. “Todos podem falar o que quiserem. A Lazio falou com o seu representante, não com David, por isso não entendo por que mencionam ele como pessoa. David não tinha um compromisso com a Lazio e haviam outras equipes como o Real que também falaram com ele".

Multicampeão com o City, David Silva deixa a com diversos títulos na bagagem e com o status de ídolo dos Citizens. O clube, inclusive, prepara uma estátua que será colocada na entrada do Etihad Stadium para homenageá-lo.