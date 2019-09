FIFA 20 ratings: quem são os jogadores mais rápidos do game?

A Goal preparou mais uma matéria para ajudar você a mitar no FIFA 20, desta vez trazendo os mais velozes atletas do jogo

Hoje, dia 27 de setembro, um novo fenômeno chega às prateleiras. O FIFA 20, mais nova edição do game de futebol, promete trazer grandes novidades, que vão desde uma trilha sonora reimaginada, novidades no Modo Carreira, atualizações nos ratings dos jogadores até um novo modo de jogo completo, o Volta Football, homenagem ao saudoso Fifa Street.

Depois de muita espera, finalmente chegou o dia do lançamento. Neste momento, com certeza, players de todo o mundo estão roendo as unhas esperando o download do jogo terminar e que eles finalmente possam ligar os controles (ou o teclado), e começar mais uma temporada de jogatina. E não é segredo pra ninguém que muitos dos jogadores de FIFA tem como seu modo preferido o Ultimate Team. Ou seja, a maioria dos gamers está nesse momento pensando em estratégias para derrubar seus rivais.

Nesse ponto, te faço uma pergunta indecorosa: você é daqueles que não deixa de apreciar aquele time rápido, com dois pontas fazendo o inferno na linha de fundo, jogando a bola pra frente e passando o adversário na corrida? Ou é um fã do contra-ataque, aquele que pega o oponente desprevenido e com poucos toques cria uma chance matadora para fuzilar as redes adversárias? Se você gosta de qualquer uma dessas duas alternativas, essa matéria é pra você.

Para montar muitos do esquemas táticos clássicos no FIFA ou na vida real, é preciso daquele velocista matador, com passadas largas e um drible inesperado. Pensando nisso, a Goal preparou pra você uma matéria com um mais velozes jogadores do game.

Na lista, o principal nome não é segredo pra ninguém. O atacante do , Kylian Mbappé, é o líder no quesito, com 96 de agilidade, aceleração e pique. Empatado com o craque está Adama Traoré, do . O malinês tem um overall muito menor do que o do francês, mas compensa na velocidade, com stats até maiores do que Mbappé, com 96 de pique e agilidade e um incrível 97 em aceleração. Outros nomes conhecidos no Top 10 são Sadio Mané, Pierre Aubameyang e o brasileiro Douglas Costa. Confira: