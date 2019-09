Trilha Sonora do FIFA 20 tem Major Lazer, Anderson Paak e mais; confira

EA Sports lança trilha sonora para o Fifa 20; jogo terá duas playlist e participação de grandes nomes do universo musical

Nesta quarta-feira (11), a EA Sports divulgou a trilha sonora oficial do Fifa 20. O game terá canção do Major Lazer com participação do cantor J Balvin, além do El Alfa. Outros artistas como o DJ Don Diablo farão parte do lançamento.

Disponível nas plataformas Spotify e Deezer Apple a partir da próxima sexta-feira (13), a Ea Sports disponibilizará duas trilhas para o jogo, uma voltada para o game em sí e outra para o modo Volta Futebol, novidade desta edição.

O grupo de música eletrônica, Major Lazer, contribuiu para a trilha sonora “tradicional” com a canção recém-lançada 'Que Calor', que também apresenta J.Balvin e El Alfa. A faixa principal para o novo modo do jogo foi influenciada pela cultura e estilo de vida do futebol de rua e nas diversas formas de jogar bola ao redor do mundo.

Uma versão demo gratuita do Fifa 20 está disponível para PlayStation®4, Xbox One, e PC. Na demo, os fãs podem visualizar o modo de jogo Volta Futebol, inspirado no futebol de rua. Além disso, os fãs também vão poder jogar uma partida da no modo de Kick-Off 11 x 11.

Playlist Fifa 20

Além da canção do Major Lazer, outras cinco faixas compõem a playlist Fifa 20. Confira:

Playlist Volta Futebol

Com maior quantidade de faixas musicais, a playlist voltada para o novo modo do game soma nove canções. Escute: