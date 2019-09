FIFA 20: Messi, CR7, Neymar, Hazard, De Bruyne; veja os 10 melhores jogadores

EA Sports divulga o ranking dos melhores jogadores do mundo no game com Messi e Cristiano Ronaldo no topo; Neymar é o terceiro

Acabou o mistério! A menos de 20 dias do lançamento oficial , a EA Sports divulgou nesta segunda-feira o ranking dos 100 melhores jogadores de FIFA 20.

Diferentemente dos outros anos, quando as listas eram divulgadas de 10 em 10, para esta edição a EA Sports liberou de uma vez o ranking dos 100 melhores . Liderando o ranking está Lionel Messi, com overall de 94, seguido por Cristiano Ronaldo com 93. O brasileiro Neymar é o terceiro melhor no game, com 92, e é o único no Top10. O segundo melhor brasileiro está somente na 22ª colocação, e é Alisson, goleiro do , com rating de 89.

O ranking de FIFA 20 não leva em consideração os jogadores especiais, chamados de ÍCONES , que são jogadores já aposentados e que recebem cartas especiais no modo Ultimate Team.

Os 10 melhores jogadores no FIFA 20:

Jogador Time Nacionalidade Posição Rating Lionel Messi PD 94 Cristiano Ronaldo Piemonte Calcio ATA 93 Neymar PE 92 Eden Hazard PE 91 Kevin De Bruyne Bélgica MEI 91 Jan Oblak Atletico Madrid Eslovênia GOL 91 Mohamed Salah Liverpool PD 90 Luka Modric Real Madrid MC 90 Virgil van Dijk Liverpool ZAG 90 Marc-Andre ter Stegen Barcelona GOL 90

O FIFA 20 chega às lojas dia 27 de setembro com algumas novidades, como o modo " Volta ", que traz de volta o FIFA Street à franquia. O modo tem inspirações em outro jogo de sucesso, o Fortnite . Mudanças no modo carreira também já foram anunciadas .