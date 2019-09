Como baixar o FIFA 20 para Playstation 4, Xbox One e PC?

Veja o tutorial de como adquirir e fazer o download do game de futebol para sua plataforma de escolha!

Índice de conteúdos

A espera acabou! Lançado na madrugada de sexta-feira, 27 de setembro, o FIFA 20 já está, enfim, disponível para ansiosos gamers no mundo todo que já poderão jogar o game no Playstation 4, Xbox One e PC. Seja nas versões Standard, Edição dos Campeões ou Ultimate, os fãs poderão adquirir e desfrutar de todos os modos que a mais nova edição da franquia de futebol da EA Sports tem a oferecer, desde o Modo Carreira, o FIFA Ultimate Team (FUT) e o Modo Volta Football, a grande novidade apresentada pela desenvolvedora este ano.

Comprar, fazer o download e acessar o FIFA 20 pode ser simples a usuários mais experientes dos consoles de videogame ou gamers de PC que já fazem uso da Origin, mas pode ser um pouco complicado para quem não está acostumado ou estiver trocando de plataforma. Pensando nisso, a Goal preparou um breve guia para cada um, confir a a seguir!

No PlayStation 4

Passo 1. Acesse a PlayStation Store no seu console ou navegador de internet, faça o login usando a sua conta da PSN e procure pelo FIFA 20 usando a barra de pesquisa. Seleciona versão do jogo que deseja comprar para prosseguir;

Passo 2. Na página do jogo na loja clique no botão para comprar (do lado esquerdo da tela) para adicionar o FIFA 20 ao seu carrinho;

Passo 3. Você será levado até à página de pagamento da PSN. Insira os dados do seu cartão de crédito e confirme o pedido. Depois disso o FIFA 20 será adicionado automaticamente à sua biblioteca e o download começará.

No Xbox One

Passo 1. Vá até a loja de jogos do Xbox One diretamente pelo console ou usando um navegador de internet. Use a barra de pesquisa para encontrar o FIFA 20 e escolha uma das versões do game para comprar;

Passo 2. Clique no botão para comprar para prosseguir para a tela de pagamento;

Passo 3. Escolha um cartão registrado ou digite os dados de um novo cartão para efetuar o pagamento. Após a confirmação, o download do FIFA 20 se iniciará automaticamente no seu Xbox One.

No PC (EA Origin)

Passo 1. Procure pelo FIFA 20 no app do Origin ou diretamente pelo navegador de internet. Escolha qual versão do jogo você vai comprar para o seu PC;

Passo 2. Clique no botão laranja “Adquirir o jogo” para comprar o FIFA 20 no EA Origin;

Passo 3. Na plataforma da EA você pode pagar o jogo via cartão de crédito, boleto bancário e transferência. Depois de selecionar a forma de pagamento e confirmar a transação, o jogo poderá ser baixado para o seu computador.