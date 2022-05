Fernandinho se despede do City podendo se firmar como maior brasileiro da Premier League

Se tudo correr como planejado, o último ato de Fernandinho como jogador do Manchester City será levantar o troféu da Premier League pela última vez.

Não será simplesmente um gesto de despedida ou uma resposta ao seu compromisso e popularidade após nove anos no Etihad Stadium.

Será uma prova de seu papel como capitão do clube; escolhido por seus companheiros de equipe por suas qualidades de liderança e inspiração no vestiário.

Pep Guardiola não tem voz na nomeação do capitão, embora tenha ficado mais do que feliz por o brasileiro ter substituído Vincent Kompany após sua saída em 2019.

Ele sabe que pode recorrer ao jogador de 37 anos quando precisar dele.

Fernandinho, e alguns de seus companheiros de equipe, podem sentir que ele poderia ter sido ainda mais confiável durante esta campanha, e é por isso que ele decidiu sair no final da temporada.

Guardiola ficou chocado quando foi revelado a ele em uma entrevista coletiva antes das quartas de final da Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid que o brasileiro estaria saindo.

O meio-campista havia confirmado minutos antes, tirando a decisão das mãos do clube.

“O papel que ele desempenha nesta temporada, eu gosto das pessoas que se comportam nos bastidores. Eu sei o que ele fez, atrás de mim, ele lida com muitos de nossos jogadores e estrelas para o benefício do time", disse Guardiola imediatamente após a revelação.

Fernandinho sempre fez as coisas em seus próprios termos e tem sido assim desde antes de ingressar no clube.

Em 2013, quando ele finalmente chegou, as negociações entre o City e o Shakhtar Donetsk corriam o risco de estagnar, mas para garantir que o acordo fosse aprovado, Fernandinho renunciou aos 5 milhões de dólares (25 milhões de reais), que lhe eram devidos pelo clube ucraniano.

Foi uma decisão corajosa, mas ele deixará o estádio pela última vez como uma lenda do clube - com a possibilidade de uma quinta medalha de campeão da Premier League que só Sergio Aguero pôde igualar.

“Estou muito orgulhoso de ter feito parte deste grande clube, cheio de gente boa, trabalhadora, e é por isso que o City é considerado um dos melhores times da Europa agora”, disse Fernandinho ao Arab News.

Faz 17 anos que ele deixou o Brasil e seus dois filhos nascidos na Europa nunca moraram lá. É uma grande decisão voltar para sua terra natal, com o ex-clube Athletico Paranaense esperando para contratá-lo.

Apesar de todo o seu heroísmo em Manchester, Fernandinho ainda precisa convencer os brasileiros de suas qualidades. Ele fez parte da seleção humilhada por 7 a 1 pela Alemanha na Copa do Mundo de 2014 e levou grande parte da culpa.

Ironicamente, Fernandinho fez tanto para melhorar a imagem de seus compatriotas na Inglaterra e deixa como indiscutivelmente o maior brasileiro da história da Premier League.

Anteriormente no City, eles apostaram em Jô, Robinho e Elano com resultados mistos. Depois de Fernandinho veio o trabalho árduo e a qualidade de Gabriel Jesus e Ederson, todos ajudados na aclimatação pela figura paterna, seja no campo de treino ou comprando eletrodomésticos em uma pequena loja brasileira nos arredores de Salford.

“É difícil deixar o City, mas é a vida. Desejo continuar jogando um pouco mais, ter mais minutos de jogo e a chance de jogar por outro clube", acrescentou.

“Mas não é apenas sobre futebol, você sabe, é sobre família, estar um pouco mais perto da minha família e amigos. Estou longe do Brasil há 17 anos e não tem sido fácil.

Meu pai está ficando velho, minha mãe está ficando velha e eles não podem viajar muito para me visitar, então a melhor escolha é voltar para casa e ficar perto deles e continuar trabalhando lá”,

concluiu.

O único arrependimento é que Fernandinho seja o mais recente de uma lista de lendas do clube - incluindo Aguero, David Silva e Kompany - que saem sem garantir o sucesso na Liga dos Campeões.

Foi perceptível que, após a eliminação chocante contra o Real Madrid, ele foi um dos primeiros jogadores que Guardiola consolou no apito final.

Mais artigos abaixo

Tantas vezes o jogador era o único para levantar aqueles ao seu redor, sua última chance de sucesso europeu se foi e a dor era clara.

“Acredito que no futuro eles vencerão a Liga dos Campeões e espero que possam vencê-la muito, muito em breve. Estarei longe, mas apoiando-os – e sempre olhando para eles se saírem bem”, disse ele.

Mas uma quinta conquista da Premier League seria uma boa maneira de assinar e se alguém garantir que o City não enfrentará o obstáculo final do Aston Villa de ânimo leve, será Fernandinho.