Fernandinho pode ficar, Gündogan não sai: os planos do Manchester City para o meio de campo

O alemão interessa ao Barcelona, mas tem mais dois anos de contrato no Etihad Stadium; o brasileiro fica sem vínculo a partir de julho

O Manchester City não tem plano algum de liberar Ilkay Gundogan antes do término do contrato, segundo as apurações da Goal confirmou. O alemão, que terminou como vice-artilheiro da equipe na última temporada, ainda tem mais dois anos de contrato com os Citizens. Pep Guardiola não quer perder jogadores no setor, pelo contrário, pensa apenas em contratações.

Gundogan interessa ao Barcelona, que assinou com Eric García e Sergio Agüero. No entanto, o City demonstra tranquilidade quanto à situação contratual do elogiado meio-campista.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Diferentemente da situação do alemão, o caso de Fernandinho ainda está em análise. Ao fim do mês de junho, o veterano jogador brasileiro de 36 anos fica sem contrato. No entanto, clube e jogador seguem em negociações por uma possível renovação.

Fernandinho no Santos?

Capitão e ídolo nos Citizens, Fernandinho foi pedido por Renato, ex-Santos, e parte da torcida santista no clube da Baixada. O Alvinegro Praiano é o clube do coração do pai do jogador e na última quarta-feira (9), a hashtag #FernandinhoNoSantos ganhou destaque entre os trending topics do Twitter.

Ex-jogador e ex-dirigente do Santos, Renato entrou na campanha e comentou uma publicação na conta oficial do time da Vila Belmiro.

“Tá bom, eu já entendi que #FernandinhoNoSantos parece surreal, mas consultar #FernandinhoNoSantos não paga nada, até porque #FernandinhoNoSantos que é santista combina perfeitamente. Por isso eu acho que #FernandinhoNoSantos seria uma combinação perfeita”, escreveu.

Tá bom eu já entendi que #FernandinhoNoSantos parece surreal, mas consultar #FernandinhoNoSantos não paga nada, até porque #FernandinhoNoSantos que é santista combina perfeitamente. Por isso eu acho que #FernandinhoNoSantos seria uma combinação perfeita.@fernandinho 👀 — Renato Florencio (@Renato_11) June 9, 2021

Alvos do Manchester City no mercado

A ideia de Pep Guardiola é reforçar ainda mais o setor do meio-campo. Jack Grealish, estrela do Aston Villa, seria um dos alvos. Para isso, conta com a contratação de Jadon Sancho pelo rival Manchester United. Como clube formador do atleta, o City receberia cerca de 15% do valor total da venda, especulada em mais de 110 milhões de euros (R$ 679 milhões).

Uma quantia significativa de 18 milhões de euros (R$ 111 milhões) também entrará nos cofres do time do Etihad Stadium com a venda de Jack Harrison pelo Leeds United, que execerá o direito de compra do jogador após um ano de empréstimo.