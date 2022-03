Fernandinho comenta sobre boa relação com Pep Guardiola: "Respeito mútuo"

Nesta última terça-feira (22), em evento realizado em São Paulo promovido pela Centauro e Puma, Fernandinho declarou ter aprendido muito com Pep Guardiola durante anos juntos pelo Manchester City, e relatou felicidade em tê-lo como treinador.

“É uma relação bacana, uma relação bacana que a gente tem de profissionalismo, respeito mútuo", comentou o meia, à GOAL. "Uma relação muito legal onde eu aprendi muita coisa com ele nesse período que a gente está junto, e eu fico muito feliz de ser treinado por um treinador muito capacitado como ele”.

O tretacampeão inglês comentou ainda que distribui de forma equilibrada o nível de importância entre as diversas taças conquistas pelo: "Acho que todas as conquistas são importantes, são principais, então todos os títulos que eu ganhei com o City eu considero como principais”.

Elogiado em vários momentos por Pep Guardiola, Fernandinho conquistou quatro vezes a Premier League, seis Copas da Liga Inglesa (Carabao Cup), uma Copa da Inglaterra (FA Cup) e uma Supercopa da Inglaterra pelo clube inglês, além de ter se tornado o grande capitão e comandante da equipe nos últimos anos.